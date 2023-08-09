Есть 15 сценариев: в Киеве проведут специальные тренировки на случай блэкаута

Киев готовится к разному развитию событий, в том числе с наихудшими условиями, когда возможно повреждение объектов инфраструктуры, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что в Киеве проведут тренировку на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута. Об этом он сообщил в интервью изданию "Вечерний Киев".

"Сейчас у нас есть 15 сценариев", — сказал Петр Пантелеев.

Он отметил, что в августе будут проведены тренировки на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута. Киев готовится к различному развитию событий, в частности с худшими условиями, в случае повреждения объектов инфраструктуры.

Что известно о подготовке Киева к зиме

По словам Панталеева, сейчас две трети работ уже выполнены.

"Есть план подготовки, график, по которому движемся. Еще два месяца есть на проведение необходимых работ и ремонтов", — пояснил он.

Он отметил, что проведение работ планируют завершить до 1 октября. Нынешняя подготовка будет более ответственная и скрупулезная, заявил заместитель КГГА. Прежде всего это касается оборудования для производства электроэнергии, ведь некоторые объекты нужно "поднимать с нуля". На эти восстановления нужны колоссальные усилия и время. Среди приоритетов — восстановление поврежденных объектов, физическая защита объектов критической инфраструктуры.

В Киеве будут проверять электрооборудование в домах. Сейчас продолжается процесс оснащения города генераторами. В частности, ими уже оснащены пункты обогрева, котельные, часть объектов водоснабжения и водоотведения.

"Некоторые ОСМД и ЖСК также ставят себе эти приборы на системы циркуляции теплоносителя и подкачки воды. Также более 150 бюветных комплексов имеют возможность оперативно подключиться к генераторам", — рассказал Пантелеев.

По его словам, в Киеве в холодное время года будут работать пункты обогрева, имущество и оборудование которых хранится и будет быстро развернуто. Заместитель КГГА без предупреждения осматривает готовность различных объектов и оборудования к зиме. Пункты обогрева и укрытия уже проверили в Оболонском и Голосеевском районах. В июне провели внеочередную тотальную проверку хранилищ и укрытий, из которых около тысячи были изъяты из электронной карты из-за непригодности. Также осмотрели около 500 новых укрытий, их занесли на карту.

"Основная задача сейчас максимально эффективно использовать то подземное пространство, которое существует в городе — паркинги, подвальные помещения бизнес-зданий, независимо от формы собственности или управления, в том числе и помещения государственного подчинения", — пояснил он.

Напомним, 2 августа Фокус писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о мерах, которые принимает правительство для прохождения осенне-зимнего периода без блэкаутов. Речь идет об упрощении некоторых таможенных процедур и изменениях принципов электрогенерации.

30 июля министр Игорь Клименко заявил, что МВД улучшило планы эффективного реагирования во время блэкаутов. В частности, во время длительного отсутствия электроэнергии Нацполиция будет увеличивать количество патрулей на улицах, а правоохранители будут работать в усиленном круглосуточном режиме.