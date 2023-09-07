Заявила о неготовности Украины к зиме: в Минэнерго отстранили от должности Лану Зеркаль

В Минэнерго заявили, что в СМИ, ссылаясь на слова Зеркаль, сообщается недостоверная информация, а сама советник не имела полномочий ее предоставлять.

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В Минэнерго заявили, что советник министра Лана Зеркаль больше не выполняет функции советника министра энергетики Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что украинские СМИ, ссылаясь на слова советника министра, распространили информацию о ходе ремонтной кампании энергообъектов в Украине, которая является недостоверной.

"Госпожа Лана Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики Украины. Информация, приведенная ею о состоянии ремонтной кампании на энергетических объектах, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

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Сама Лана Зеркаль возмутилась, что журналисты не так ее процитировали.

"Просила бы журналистов и внимательных читателей обращать внимание на цифры и точность в цитировании. Я отметила, что план ремонтов тепловой генерации выполнен на 30%. Это не то же самое, что "готовность всей системы", о чем пишут СМИ со ссылкой на меня. Хотя цифра действительно вызывает беспокойство. В этом нет никакого секрета — результат подготовки к отопительному сезону очевиден всегда, с первыми холодами. У нас есть только 45 дней и целых 45 дней до начала отопительного сезона, чтобы эту проблему решить", — напаисала она.

Напомним, что 6 августа Forbes написал, что Лана Зеркаль заявила, что Украина по состоянию на начало осени не готова полностью к прохождению зимы. Электросети готовы на 98%, атомные электростанции (АЭС) — на 70%, а вот тепловые электростанции (ТЭС) — лишь на 30%. Речь идет о плановых ремонтах.

В июне 2021 года бывшая заместитель главы МИД и экс-советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль стала советником министра энергетики.

Напомним, что эксперты говорили Фокусу, что даже если многочасовых отключений зимой не избежать, есть генераторы, которые устанавливают на насосных станциях, на котельных, благодаря чему будет тепло и вода.

Ранее сообщалось, что Россия, скорее всего, продолжит атаковать энергетическую систему Украины во время отопительного сезона.