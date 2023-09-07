Заявила про неготовність України до зими: у Міненерго усунули з посади Лану Зеркаль

У Міненерго заявили, що в ЗМІ, посилаючись на слова Зеркаль, повідомлено недостовірну інформацію, а сама радниця не мала повноважень її надавати.

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У Міненерго заявили, що радниця міністра Лана Зеркаль більше не виконує функції радника міністра енергетики України. Про це повідомляють в телеграм-каналі відомства.

Зазначається, що українські ЗМІ, посилаючись на слова радниці міністра, поширили інформацію, щодо перебігу ремонтної кампанії енергооб'єктів в Україні, яка є недостовірною.

"Пані Лана Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики України. Інформація, наведена нею щодо стану ремонтної кампанії на енергетичнИх об'єктах, не відповідає дійсності", — йдеться в повідомленні.

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Сама Лана Зеркаль обурилася, що журналісти не так її процитували.

"Просила би журналістів та уважних читачів звертати увагу на цифри та точність в цитуванні. Я зазначила, що план ремонтів теплової генерації виконано на 30%. Це не те саме, що "готовність всієї системи", про що пишуть ЗМІ з посиланням на мене. Хоч цифра і справді викликає занепокоєння. В цьому немає жодного секрету — результат підготовки до опалювального сезону очевидний завжди, з першими холодами. В нас є тільки 45 днів і цілих 45 днів до початку опалювального сезону, щоб цю проблему вирішити", — написала вона.

Нагадаємо, що 6 серпня Forbes написав, що Лана Зеркаль заявила, що Україна станом на початок осені не готова повністю до проходження зими. Електромережі готові на 98%, атомні електростанції (АЕС) — на 70%, а ось теплові електростанції (ТЕС) — лише на 30%. Ідеться про планові ремонти.

У червні 2021 року колишня заступниця очільника МЗС та ексрадник голови правління НАК "Нафтогаз України" Лана Зеркаль стала радником міністра енергетики.

Нагадаємо, що експерти говорили Фокусу, що навіть якщо багатогодинних відключень взимку не уникнути, є генератори, які встановлюють на насосних станціях, на котельнях, завдяки чому буде тепло і вода.

Раніше повідомлялося, що Росія, скоріш за все, продовжить атакувати енергетичну систему України під час опалювального сезону.