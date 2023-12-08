"Разделились на две группы": в ВСУ озвучили детали утреннего обстрела Украины (фото)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ВС РФ запустили 19 крылатых ракет, 14 из которых удалось перехватить Силам обороны. Есть попадания по инфраструктуре и гражданским объектам. Перед этим россияне провели разведку боем, запустив "шахеды" по Днепропетровской области.

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В результате ракетной атаки на Киев и область в регионе зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко на своей Facebook-странице.

По словам руководителя ОВА, в области активно работали силы противовоздушной обороны. В результате падения обломков сбитых вражеских целей были повреждены жилые дома в громадах региона.

"В домах выбиты окна, частичные разрушения стен. Аварийные службы уже работают. Более подробная информация о повреждениях — позже. Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий утренней атаки. Людям будет оказана вся необходимая помощь", — заявил Кравченко.

Результаты работы ПВО

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, силы противовоздушной обороны перехватили все цели, которые летели на столицу.

"Воздушная тревога в столице продолжалась почти 2 часа. Но ни одна вражеская цель не достигла города. Силами и средствами ПВО все ракеты, которые летели в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете к столице. Информация о жертвах и разрушениях отсутствует!" — отметил Попко.

По информации спикера Воздушных сил Юрия Игната, всего Вооруженные силы России запустили по Украине 19 крылатых ракет. 14 из них были перехвачены украинскими защитниками, сообщил он в эфире национального телемарафона. Ракеты были уничтожены над Киевской и Днепропетровской областями. Игнат рассказал, что ракеты следовали сперва курсом на Днепр, а оттуда часть ракет направилась в сторону Киева, а часть — ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области.

"С вечера проводилась разведка боем. Запустили 7 "шахедов", тоже полетели в Днепропетровскую область. 5 были сбиты примерно там же, где и ракеты в этот раз полетели в ту сторону. Также С-300 – по Харьковщине, 6 зенитных управляемых ракет с Белгородской области запустил противник. Под утро мы уже видим пуски тех ракет, про которые все очень долго говорили, это Х-101/Х-555", — рассказал Игнат.

По словам спикера ВС ВСУ, предварительно, ракеты были запущены с девяти самолетов стратегической авиации Ту-95, а не с десяти самолетов, как об этом ранее заявлял глава КГВА Сергей Попко.

"Разделили эти самолеты на несколько групп и совершили пуски крылатых ракет", — пояснил Игнат.

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Позже в пресс-центре Воздушных сил подтвердили информацию об уничтожении 14-и крылатых ракет.

Фото: Воздушные силы ВСУ

"Всего было задействовано 7 самолетов из района Саратовской области, которые, предварительно, выпустили 19 крылатых ракет воздушного базирования", — говорится в сообщении.

Также напомним, что в результате удара по Днепропетровской области в Павлоградском районе погиб человек, еще четверо получили ранения различной тяжести.

Напомним, в ночь на 8 декабря ВС РФ нанесли не менее пяти ракетных ударов по Харькову, в результате чего были повреждены жилые дома в нескольких районах