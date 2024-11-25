"Не линия обороны, а могила": на строительстве фортификаций украли половину средств, — Жорин (видео)

Военный убежден, что качество построенных фортификаций вызывает вопросы, ведь они в случае приближения ВС РФ не позволят проводить нужные оборонительные действия.

Заместитель командира 3-й ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин убежден, что часть фортификаций, которые активно строят, является фикцией и не являются пригодными для ведения боевых действий. Об этом он рассказал в интервью для Radio NV.

Жорин отметил, что для кого-то "не является очевидным" факт того, что оборонительные сооружения начали строить не заблаговременно, а лишь при продвижении линии фронта.

Интервью Максима Жорина

"Я не открою секрет, что на фортификационных сооружениях, на которых с самого верха поставили задачу всем регионам сконцентрироваться, думаю, половину средств украли так точно, глядя на то жалкое, что построили. Несложно проехать по Днепропетровской области и посмотреть, что там есть. И не только по Днепропетровской области. Просто больно за этим наблюдать", — отметил майор ВСУ.

Жорин говорит, что не знает, кого приобщают к построению этих сооружений. Однако из того, что он видел, то может сказать, что такие сооружения — "это фикция".

"Иногда это — бетонные коробки, из которых невозможно ввести огонь, где вообще нет секторов, где ты не можешь видеть, что вокруг тебя происходит. Есть такие, в которых отсутствует вентиляция, а те, кто хоть раз из закрытого помещения стрелял, знают, что если ты хотя бы две минуты постреляешь, то газами заполнится все помещение и дышать ты больше не сможешь. Возможно, есть где-то сооружения, которые действительно эффективно построены, но, к сожалению, я их не увидел", — подчеркивает военный.

По его словам, недостаточно просто выкопать траншею и сказать, что это — линия обороны, потому что так это не работает.

"Это — не линия обороны, а могила, [потому что] она ничем не поможет удержать позицию, мы там еще больше можем потерять людей. Есть современные требования к тому, как это строится, и система маскировки, и система соединения фортификационных сооружений, и разнесение огневых позиций, и отсечные, и куча всего. На самом деле любая бригада, которая стоит на передней линии, это понимает. Ничего из этого там нет, иногда можем увидеть траншею в овраге, иногда — это бетонное сооружение с окошками, оно как снарядоулавливатель выглядит, а не как то, где себя можно защитить", — констатирует майор ВСУ.

Напомним, Фокус рассказывал, что ВСУ начали готовить Днепропетровскую область к обороне. OSINT-аналитик Клемент Молин обнародовал снимки и заявил, что инженерные войска ВСУ начали строить укрепления за Покровском, а также первые линии на пути к Днепру

Также мы писали о том, что ВСУ показали новые фортификационные сооружения на Донбассе. По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", подобных фортификационных сооружений нужно больше на фронте. Также он показал, как укрепления выглядят изнутри.