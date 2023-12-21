Наєв показав комплекс ППО, який 21 грудня збив рекордну кількість цілей (відео)

Російське командування запустило зграю "шахедів", які летіли з Курська у напрямку Києва. Однієї установки ППО вистачило, щоб підірвали більш як половину цих дронів.

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Мобільній вогневій групі, яка діяла у Північній операційній зоні, вдалось збити дев'ять дронів-камікадзе Shahed-136, запущених ЗС РФ по Україні. Група діяла з максимальною ефективністю і знищили більшість БПЛА, які летіли з півночі в ніч на 21 грудня. Кадри роботи бійців сил ППО показав командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Сергій Наєв на сторінці Facebook.

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Наєв розповів, що результат роботи вогневої групи — це 67% від тих БПЛА, були знищені сумарно у Північній операційній зоні (близько 13 шт.). Про те, що це особливо хороша робота, свідчать знаки оклику, які генерал поставив у своєму дописі.

На відео, розміщеному українським військовим, можна побачити кабіну установки ППО, в якій кілька бійців стежать за даними приладів. У певний момент чути, що помічено російський дрон-камікадзе: по ньому здійснюють єдиний постріл. Цього пострілу достатньо, щоб знешкодити ворожий апарат — у кабіні лунають вигуки "Падає" Падає! Падає!"

Нічний удар РФ — деталі обстрілу 21 грудня

Зазначимо, в ніч з 20 на 21 грудня ЗС РФ запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed-136, повідомили у Повітряному командуванні ЗСУ. Безпілотники летіли з трьох точок: на півночі — з-під Курська, на півдня — з мису Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї РФ. Сили ППО працювали у 12 областях, серед них — у північних регіонах: на Чернігівщині, Сумщині, а також на Київщині.

В результат роботи українських сил ППО вдалось збити 34 російських БПЛА, розповіли в ЗСУ. Куди дістався пристрій, якому вдалось уціліти, не вказується. Водночас ДСНС повідомили про наслідки атаки ЗС РФ для Київської області. "Шахеди" пошкодили склад — почалась пожежа, яка знищила кілька легкових автомобілів та позашляховик.

Нагадуємо, у мережі опублікували відео з кадрами роботи українського екіпажу ударних дронів "Баба Яга". Журналісти показали, як безпілотники ефективно нищать російську військову техніку. Крім того, в Україні створено підрозділ, який має 18 морських дронів Magura, здатних дістатись до тимчасово окупованого Криму.