Вночі РФ атакувала Україну дронами: вибухи прогриміли в кількох областях (фото)

Командування зазначає, що українські регіони атакували 35 іранських дронів-камікадзе Shahed. Безпілотники запускали з окупованого Криму, а сили ППО активно працювали у 12 регіонах.

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У ніч на 21 грудня українським захисникам вдалося збити 34 із 35 запущених по Україні ударних дронів типу Shahed. Про це повідомили в пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

За даними командування, безпілотники запускали з окупованого Криму — мису Чауда й Балаклави.

Загалом було зафіксовано 35 запусків Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, в період з 20:00 20 грудня до 03:30 21 грудня. Дрони було знищено в межах кількох областей України: Київської, Дніпропетровської, Вінницької, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Хмельницької, Сумської, Полтавської, Чернігівської та Кіровоградської.

До відбиття російської повітряної атаки були залучені тактична авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Атака на Україну 21 грудня — подробиці

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, під час нічної атаки дронів українська ППО знищила 2 ворожих безпілотники в Криворізькому та Дніпровському районах.

Про роботу ППО також повідомляла Хмельницька обласна військова адміністрація, де в межах області ліквідували 2 БПЛА типу Shahed. Крім того, за наявною інформацією, цивільне населення, майно та об’єкти критичної інфраструктури не постраждали.

Також речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону розповіла, що у Миколаївській області вдалося знищити 13 ворожих безпілотників. За попередніми даними, ще 3 Shahed збили на Херсонщині і 2 — на Вінниччині.

Гуменюк зауважила, що бойова робота цієї ночі була "досить напруженою, тому що тривала фактично 7 годин з перервою на пів години".

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня українські захисники перехопили 18 із 19 запущених по Україні ударних безпілотників типу Shahed. Зокрема, противник атакував двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області Російської Федерації в бік Харківщини.