Ночью РФ атаковала Украину дронами: взрывы прогремели в нескольких областях (фото)

Командование отмечает, что украинские регионы атаковали 35 иранских дронов-камикадзе Shahed. Беспилотники запускали из оккупированного Крыма, а силы ПВО активно работали в 12 регионах.

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В ночь на 21 декабря украинским защитникам удалось сбить 34 из 35 запущенных по Украине ударных дронов типа Shahed. Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

По данным командования, беспилотники запускали из оккупированного Крыма — мыса Чауда и Балаклавы.

Всего было зафиксировано 35 запусков Shahed-136/131, которые атаковали волнами в разное время, в период с 20:00 20 декабря до 03:30 21 декабря. Дроны были уничтожены в пределах нескольких областей Украины: Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской.

К отражению российской воздушной атаки были привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака на Украину 21 декабря — подробности

Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, во время ночной атаки дронов украинская ПВО уничтожила 2 вражеских беспилотника в Криворожском и Днепровском районах.

О работе ПВО также сообщала Хмельницкая областная военная администрация, где в пределах области ликвидировали 2 БПЛА типа Shahed. Кроме того, по имеющейся информации, гражданское население, имущество и объекты критической инфраструктуры не пострадали.

Также пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что в Николаевской области удалось уничтожить 13 вражеских беспилотников. По предварительным данным, еще 3 Shahed сбили на Херсонщине и 2 — в Винницкой области.

Гуменюк отметила, что боевая работа этой ночью была "достаточно напряженной, потому что длилась фактически 7 часов с перерывом на полчаса".

Напомним, в ночь на 20 декабря украинские защитники перехватили 18 из 19 запущенных по Украине ударных беспилотников типа Shahed. В частности, противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300 из Белгородской области Российской Федерации в сторону Харьковщины.