Российские БПЛА снова атаковали Украину: силы ПВО сработали в нескольких областях (карта)

Воздушную тревогу в связи с беспилотниками объявили еще 20 декабря вечером. Силы ПВО сработали в Днепропетровской, Хмельницкой и других областях.

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Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена вечером 20 декабря. Так, впервые об опасности написали Воздушные силы в 20:29.

"Атака нескольких групп вражеских ударных БПЛА с юга! Направление движения из Херсона на Кривой Рог!" — сказано в сообщении.

Позже стало известно, что еще группа дронов движется из Курской области РФ в Сумскую область Украины. В 21:08 в ВСУ сообщили, что беспилотники двигаются в сторону Кропивницкого. Те дроны, которые залетели в Украину с севера, направились в Полтавскую область.

"Зашли новые группы ударных вражеских БПЛА из Херсона, сейчас между Николаевым и Кривым Рогом в направлении Кропивницкого!" — появилось сообщение в 21:31.

Затем в ВСУ сообщили, что дроны из Полтавской и Кировоградской областей зашли в Черкасскую область. Другие группы из Сумской области направились в Черниговскую область.

"Ударные вражеские БПЛА из Черкасской области заходят в Винницкую, вектор движения западный!" — сообщили в ВСУ в 22:08.

В 22:29 Воздушные силы сообщили, что дроны зашли в Киевскую область, а немного позже другая группа направилась в Хмельницкую область.

В 22:41 корреспондент Фокуса сообщил, что в Киевской области сработали силы ПВО. Были слышны мощные взрывы.

Карта тревоги в Укарине

В 23: 36 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в области (в Криворожском и Днепровском) районе силы ПВО Украины уничтожили 2 вражеских дрона.

Также в Полтавской ОВА сообщили, что во время воздушной тревоги обломки предположительно вражеского БПЛА упали на жилой дом в Миргородском районе. По предварительной информации, никто не пострадал.

"Уже утром будет работать профильная комиссия, которая зафиксирует разрушение. Владельцы дома получают денежную помощь", — сказано в сообщении.

В 00:10 21 декабря корреспондент Фокуса сообщил о работе ПВО в Хмельницкой области.

В 00:19 мониторинговый канал "ППО — РАДАР UA | Чому тривога?" сообщил об отбое воздушной тревоги во всех областях. Правда, уже в 01:02 Воздушные силы ВСУ снова заявили об активности вражеских дронов и опасности для Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, что в ВСУ сообщили, что ВС РФ не атакуют Украину "Калибрами" из-за перемещения флота. Инфраструктура по обслуживанию дальнобойных ракет, как отметила Наталья Гуменюк, осталась в Севастополе, поэтому у оккупантов ограничены возможности для обстрелов городов Украины.