Російські БПЛА знову атакували Україну: сили ППО спрацювали в кількох областях (карта)

Повітряну тривогу у зв'язку з безпілотниками оголосили ще 20 грудня ввечері. Сили ППО спрацювали в Дніпропетровській, Хмельницькій та інших областях.

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Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Повітряну тривогу було оголошено ввечері 20 грудня. Так, уперше про небезпеку написали Повітряні сили о 20:29.

"Атака кількох груп ворожих ударних БПЛА з півдня! Напрямок руху з Херсона на Кривий Ріг!" — сказано в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що ще група дронів рухається з Курської області РФ у Сумську область України. О 21:08 у ЗСУ повідомили, що безпілотники рухаються в бік Кропивницького. Ті дрони, які залетіли в Україну з півночі, попрямували в Полтавську область.

"Зайшли нові групи ударних ворожих БПЛА з Херсона, зараз між Миколаєвом і Кривим Рогом у напрямку Кропивницького!" — з'явилося повідомлення о 21:31.

Потім у ЗСУ повідомили, що дрони з Полтавської та Кіровоградської областей зайшли в Черкаську область. Інші групи із Сумської області попрямували в Чернігівську область.

"Ударні ворожі БПЛА з Черкаської області заходять у Вінницьку, вектор руху західний!" — повідомили в ЗСУ о 22:08.

О 22:29 Повітряні сили повідомили, що дрони зайшли в Київську область, а трохи згодом інша група попрямувала в Хмельницьку область.

О 22:41 кореспондент Фокусу повідомив, що в Київській області спрацювали сили ППО. Були чутні потужні вибухи.

Карта тривоги в Укарині

О 23:36 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що в області (у Криворізькому та Дніпровському) районі сили ППО України знищили 2 ворожих дрони.

Також у Полтавській ОВА повідомили, що під час повітряної тривоги уламки ймовірно ворожого БПЛА впали на житловий будинок у Миргородському районі. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

"Уже вранці працюватиме профільна комісія, яка зафіксує руйнування. Власники будинку отримують грошову допомогу", — сказано в повідомленні.

О 00:10 21 грудня кореспондент Фокусу повідомив про роботу ППО в Хмельницькій області.

О 00:19 моніторинговий канал "ППО — РАДАР UA | Чому тривога?" повідомив про відбій повітряної тривоги в усіх областях. Щоправда, вже о 01:02 Повітряні сили ЗСУ знову заявили про активність ворожих дронів і небезпеку для Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, що у ЗСУ повідомили, що ЗС РФ не атакують Україну "Калібрами" через переміщення флоту. Інфраструктура з обслуговування далекобійних ракет, як зазначила Наталя Гуменюк, залишилася в Севастополі, тому в окупантів обмежені можливості для обстрілів міст України.