Врахували досвід 29 грудня: ЗС РФ використали усі МіГ-31К для обстрілу, — Defense Express

Для масованої атаки по Києву та Харкову росіяни застосували 16 літаків Ту-95 та 11-12 носіїв "Кинджалів". Директор Defense Express Сергій Згурець припустив, що ворог бив по цілях, в які не вдалося влучити під час попереднього обстрілу.

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Росіяни використали увесь свій парк літаків МіГ-31К для масованого обстрілу України 2 січня. Про це в коментарі Radio NV розповів директор Defense Express Сергій Згурець.

Він розповів, що РФ застосувала для атаки усі наявні сили й засоби — від дронів типу Shahed до ракет "Кинджал". Фактично масований обстріл розпочався ще о 22:00 1 січня — з запуску безпілотників.

Коли ЗСУ вже збивали "шахеди", у пускову зону зайшли 16 бомбардувальників Ту-95. Вони розділилися на дві групи та здійснили запуск крилатих ракет. Після них у бік України полетіли й "Кинджали".

"Було використано 11 чи 12 носіїв цих "Кинджалів". Літаки МіГ-31К використовували. Тобто використовувалися майже всі літаки, які спроможні нести "Кинджали"", — наголосив Згурець.

З його слів, у порівнянні з масованою атакою 29 грудня ця була "більш агресивна". Росія використала більшу кількість озброєнь зі свого арсеналу.

"Ворог, з одного боку, намагався перенавантажити ППО таким насиченим використанням засобів ураження. З іншого боку, напевно, врахував особливості дій нашої ППО 29 грудня", — припустив керівник Defense Express.

Він пояснив, що крилаті ракети певним чином програмують. Зокрема, підготовка ракети Х-101 до запуску може займати від двох діб до двох тижнів. Це залежить від того, чи наявна уся інформація про маршрут польоту.

Згурець нагадав, що з обстрілу 29 грудня минуло лише кілька діб, і повторний їх запуск — це доволі велике навантаження для планувальників.

"І не виключаю, що насправді деякі ракети йшли по тих же цілях, що ворог намагався вполювати 29 грудня, бо занадто мало часу для перепланування польотів Х-101", — додав експерт.

Масований обстріл 2 січня: наслідки

Вночі та вранці 2 січня ЗС РФ завдали масованих ударів по Україні. У Києві найбільше постраждав Солом’янський район. Попередньо відомо про 27 поранених, пошкоджені багатоповерхівки. Одна з постраждалих загинула в "швидкій". Загалом пошкодження зафіксували у семи районах столиці.

У Київській області пошкоджені 5 багатоповерхівок, приватні будинки та понад 60 машин. Відомо про двох загиблих та 11 поранених, серед яких є дитина.

Також під ударом опинився Харків, там відомо вже про 45 поранених. Загалом по місту прилетіли щонайменше 6 ракет, усі вони були спрямовані на Шевченківський район.