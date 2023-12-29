Майже 160 ракет і дронів: світ має відреагувати на терор Росії, — Зеленський (відео)

Президент України сказав, що внаслідок дії Росії було зруйновано або пошкоджено понад 100 приватних будинків, 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, безліч торгових і складських приміщень.

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Росія застосувала майже 160 ракет і дронів під час атак на Україну 29 грудня. Світ має відреагувати на це. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні до українців.

За його словами, наразі триває рятувальна операція в містах України, де було зафіксовано влучання ракет, падіння уламків.

"Наші воїни збили більшість із них — різні типи ракет і "шахеди". Мішені вже для Росії звичні — понад 100 приватних будинків зруйновано або пошкоджено, 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торгових і складських приміщень", — заявив президент.

Глава держави також сказав, що багато світових лідерів сьогодні вже заявили про підтримку України та українців. Воїни протиповітряної оборони виконали багато роботи.

"Наші воїни протиповітряної оборони сьогодні зробили багато чого. З урахуванням того, що російські терористи спеціально намагалися обійти наш захист. І ми продовжимо посилювати нашу ППО і працювати над тим, щоб повернути війну назад — до цих покидьків, додому, в Росію, звідки вона і прийшла", — заявив Зеленський.

Володимир Зеленський про атаки ЗС РФ на Україну 29 грудня

Зазначимо, що ЗМІ підрахували, що вночі та вранці 29 грудня ЗС РФ атакували Україну, випустивши 158 повітряних цілей. Загалом Росія запустила по Україні:

36 дронів типу Shahed-136/131;

не менше 90 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

8 крилатих ракет Х-22/Х-32;

14 балістичних ракет С-300/С-400/"Іскандер-М";

5 аеробалістичних ракет "Кинджал";

4 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну ракету Х-59.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден звернувся до Конгресу після масованого обстрілу РФ. За його словами, ставки цієї боротьби виходять далеко за межі України, адже вони впливають на весь Альянс, безпеку Європи та майбутнє трансатлантичних відносин.

Також глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Лондон передасть Києву сотні ракет ППО. Він зазначив, що президент РФ Володимир Путін зараз перевіряє оборону України і готовність Заходу її підтримувати.