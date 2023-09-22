ВПС Росії отримали модернізований літак ДРЛО А-50У: які зробили поліпшення

Головний конструктор концерну "Вега" В'ячеслав Міхєєв зізнався, що російські військові гостро потребують таких літаків з урахуванням ведення бойових дій в Україні. Адже вони нібито дадуть змогу оперативно відстежувати повітряні об'єкти ЗСУ та "ефективно їм протидіяти".

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Холдинг "Роселектроніка" і Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) передала ВПС Росії літак А-50У, який пройшов комплексну модернізацію, що значно розширює його можливості. Порівняно з попередником, ця модифікація має здатність виявляти та ідентифікувати нові типи літальних апаратів і одночасно супроводжувати більшу кількість цілей, включно з винищувачами противника. Про це 22 вересня повідомили оглядачі Defence Mirror.

Автори публікації нагадали, що ще в липні поточного року міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про "своєчасну модернізацію" парку авіаційних комплексів, що дасть змогу "значно підвищити ефективність угруповань військ під час вирішення завдань, які стоять перед ними".

У корпорації "Ростех" заявили, що під час модернізації літак ДРЛВ отримав нове технічне оснащення, що значно підвищує його швидкість і дальність виявлення повітряних, наземних і морських цілей, — це дає змогу підвищити ефективність протидії потенційним загрозам. Також встановлене нове обладнання дало змогу знизити масу машини, збільшити дальність польоту, а також тривалість виконання завдань.

А-50У оснащений новою електронікою з поліпшеними характеристиками та швидкодією, таким чином функціональність його програмного забезпечення була розширена. Крім того, застосування рідкокристалічних моніторів більшого розміру і високої роздільної здатності дало змогу значно підвищити ефективність роботи системи відображення радіолокаційної інформації, поліпшити загальну ергономіку літака і зменшити стомлюваність екіпажу. Крім того, А-50У оснащений сучасним навігаційним комплексом.

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Генеральний конструктор концерну "Вега", який входить до холдингу "Роселектроніка", В'ячеслав Міхєєв заявив, що черговий авіаційний комплекс ДРЛО А-50 буде доведено до модифікації А-50У найближчим часом, оскільки існує висока потреба російських військ у такому виді авіації. Зокрема, він зазначив, що застосування цих літаків у бойових діях в Україні дасть змогу оперативно відстежувати повітряні об'єкти ЗСУ та "ефективно їм протидіяти".

Нагадаємо, 22 вересня по штабу Чорноморського флоту, розташованому в Севастополі, було завдано ракетного удару. У своїх коментарях події спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що атака цього об'єкта робить знаковою для всіх фразу "Не хочеться їхати з Криму".