Російський А-50У бачить у небі все: ЗСУ назвали основні моменти ракетних атак РФ по Україні

ЗС РФ проводять розвідку об'єктів, по яких хочуть завдати ударів, проте завадити цьому може погана погода. При цьому вона не впливає на ракетні удари.

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На запуск ракет по Україні не впливає погода, а російський літак-розвідник А-50У бачить практично все, що відбувається у небі. Про це повідомляє "Військовий медіа-центр".

Російські окупанти використовують літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У. На ньому встановлено потужні радіолокаційні засоби, які сканують усю територію України. Перебуваючи за сотні кілометрів від кордону з Україною, літак може бачити практично все, що відбувається в українському небі.

Також у медіацентрі розвіяли кілька міфів про ракети:

туман або погана погода не мають суттєвого впливу на російські плани ударів;

ясна погода сприяє ЗС РФ для проведення розвідки по об'єктах ударів;

супутникову зйомку складно вести за поганих погодних умов.

Також зазначається, що не варто передчасно радіти збиттю іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Окупанти запускають дешеві "мопеди", виснажуючи українську систему протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 16 грудня в Молдові спостерігалися перебої з електрикою через ракетний удар по Україні.

У ніч із 18 на 19 грудня Повітряні сили збили 30 із 35 дронів-камікадзе Shahed.