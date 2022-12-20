Российский А-50У видит в небе все: ВСУ назвали основные моменты ракетных атак РФ по Украине

ВС РФ проводят разведку объектов, по которым хотят нанести удары, однако помешать этому может плохая погода. При этом она не влияет на ракетные удары.

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На запуск ракет по Украине не влияет погода, а российский самолет-разведчик А-50У видео практически все, что происходит в небе. Об этом сообщает "Военный медиа центр".

Российские оккупанты используют самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. На нем установлены мощные радиолокационные средства, которые сканируют всю территорию Украины. Находясь в сотнях километров от границы с Украиной самолет может видеть практически все, что происходит в украинском небе.

Также в медиа центре развеяли несколько мифов о ракетах:

туман или плохая погода не имеют существенного влияния на российские планы по ударам

ясная погода способствует ВС РФ для проведения разведки по объектам ударов

спутниковую съемку сложно вести при плохих погодных условиях

Также отмечается, что не стоит преждевременно радоваться сбитиям иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Оккупанты запускают дешевые "мопеды", истощая украинскую систему противовоздушной обороны.

Напомним, 16 декабря в Молдове наблюдались перебои с электричеством из-за ракетного удара по Украине.

В ночь с 18 на 19 декабря Воздушные силы сбили 30 из 35 дронов-камикадзе Shahed.