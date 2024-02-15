Зеленский подпишет соглашения о "гарантиях безопасности" Украины с Францией и Германией, — СМИ

Киев может заключить еще два соглашения по безопасности со странами-партнерами из Западной Европы. Первый похожий документ подписали с Великобританией в январе 2024 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже во время своего европейского турне. Во время встречи главы государств подпишут "соглашение о гарантиях безопасности". О возможности подписания документа сообщили на французском портале Liberation.

В статье указывается, что Зеленский 16 февраля 2024 года прибудет в Париж и в тот день заключат соглашение. Согласно заявлению Елисейского дворца, таким образом выполнят обязательства, взятые на себя во время Вильнюсского саммита НАТО летом 2023 года.

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Кроме визита в Париж, 16 февраля президент Украины посетит Берлин — написали на портале Liberation.

Немецкое издание Wirtschafts Woche указывает, что в этот же день ожидают аналогичного соглашения по безопасности, которое подпишет федеральный канцлер Олаф Шольц.

О содержании двусторонних договоренностей на сегодня информации нет.

Соглашение о безопасности Украины — детали

Отметим, первое соглашение с гарантиями безопасности Украина заключила с Великобританией. Событие произошло 12 января, когда в Киев прибыл премьер-министр Риши Сунак. Из заявлений политиков понятно, что в документе говорится о помощи с вооружением, обучением военных и предоставлением разведданных.

Впервые начали говорить о заключении подобного документа во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. Украина тогда не получила ответа на заявление на вступление в Североатлантический альянс. Зато партнеры пообещали, что предоставят определенные гарантии безопасности и всестороннюю военную помощь.

О европейском турне Зеленского стало известно 15 февраля. Глава государства планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетить ряд европейских столиц. Среди прочих, запланирована встреча с вице-президентом США Камалой Харрис, сообщили в Офисе президента.

Напоминаем, 14 февраля представитель США в НАТО сообщила, что Украину не пригласят в альянс и в 2024 году (саммит состоится в Вашингтоне 9-14 июля). Между тем высказался 45 президент США Дональд Трамп. По его мнению, президент Джо Байден сговорился с президентом РФ Владимиром Путиным относительно судьбы Украины.