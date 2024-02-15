"У него есть подарок": Трамп заявил, что Байден отдаст Украину Путину

По словам бывшего президента США, Владимир Путин — сильный авторитарный лидер, который получит все, что захочет, пользуясь слабостью администрации Джо Байдена.

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Кандидат в президенты США, республиканец Дональд Трамп заявил, что делает больше для защиты Украины, чем действующий президент Джо Байден, который "подарит" Украину Путину. Об этом он сообщил на предвыборном мероприятии в Норт Чарльстоне, Северная Каролина, сообщает The New York Times.

Дональд Трамп неоднократно высказывал положительные оценки о Владимире Путине, описывая его как сильного авторитарного лидера. В своем выступлении в среду он признал, что у них есть некоторое взаимопонимание.

Как пишут журналисты, на протяжении нескольких месяцев президент Байден призывал мировых лидеров оказать дополнительную военную поддержку Украине и добивался принятия Конгрессом пакета помощи в несколько миллиардов долларов, чтобы помочь стране сдержать российскую агрессию. Однако бывший президент Дональд Трамп активно подрывал эти усилия, призывая республиканцев препятствовать им.

В Норт Чарльстоне Трамп заявил, что при Байдене Путин "получит все, что захочет, включая Украину. Это подарок. У него есть подарок". Он также добавил, что Байден "собирается отдать" Украину Путину.

Байден в свою очередь неоднократно заявлял о намерении помогать Украине обороняться "столько, сколько нужно", подтверждая, что "наши обязательства перед Украиной останутся неизменными". В противоположность этому, Трамп ранее предлагал рассмотреть возможность разрешить России "забрать на себя" часть Украины в рамках соглашения о прекращении огня, отмечает издание.

Днем ранее Сенат в ходе двухпартийного голосования одобрил выделение дополнительных 60,1 миллиарда долларов на помощь Киеву в борьбе с российским вторжением, что стало частью давно обсуждаемого пакета внешней помощи Украине и Израилю.

Трамп часто заявлял, что само его присутствие в офисе президента было бы достаточным, чтобы удержать Россию. Он обещал быстрое урегулирование войны в случае своей победы, а также говорил о том, что способен разрешить конфликт "в течение 24 часов".

Однако европейские лидеры и эксперты по безопасности опасаются, что второе президентство Трампа может усилить Россию, особенно учитывая его угрозы о выходе из НАТО, отмечает издание. Еще больше опасений вызвали комментарии Трампа в субботу о том, что он может "поощрять" Россию "делать все, что она захочет" против членов НАТО, которые не уделяют достаточного внимания своей обороне. Эти заявления привели к критике со стороны Байдена и Никки Хейли, его главного конкурента на республиканских выборах.

Несмотря на несколько дней обсуждений, Трамп не повторил эти утверждения в среду. Однако он вернулся к своему обычному заявлению о том, что он предупреждал членов НАТО, что Соединенные Штаты не будут их защищать, если они не увеличат свои расходы на оборону, говорится в материале.

Напомним, издание Bloomberg 14 февраля писало, что Дональд Трамп хочет принудить Украину к переговорам с Россией, если победит на выборах президента США. По словам журналистов, также в планы Трампа входит сокращение обязательств перед некоторыми странами-членами НАТО.

13 февраля Трамп заявил о намерении положить конец войне в Украине в случае победы на президентских выборах. Кроме того, он заявил, что ему нравится президент Украины Владимир Зеленский и назвал его "лучшим продавцом в истории".

Напомним также, что президент РФ Владимир Путин рассказал, кто лучший президент США для России. По словам президента РФ, Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ. Он отметил, что для РФ лучшим американским президентом будет Джо Байден, так как он более прогнозируемый политик.