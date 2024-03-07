Месть России за Африку: почему Макрон хочет ввести войска в Украину и как далеко зайдет

7 марта президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести встречу с лидерами партий, представленных в парламенте, посвященную "ситуации в Украине". Париж допускает возможность ввода своих войск в страну и говорит об усилении гарантий безопасности. Обычно Париж был более осторожным в высказываниях, пытаясь даже выполнять роль миротворца и традиционно лояльного России друга. Что подстрекает Францию стать более радикальной и каких результатов от этого следует ожидать Украине, разбирался Фокус.

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7 марта президент Франции Эмманюэль Макрон планирует провести встречу с лидерами партий, представленных в парламенте, посвященную "ситуации в Украине" — Елисейский дворец уже прислал приглашение. Детали встречи не оглашаются, но вероятно, она будет касаться предстоящих парламентских дебатов о сотрудничестве Украины и Франции в сфере безопасности.

Эксперты думают, французский президент стремится заручиться широкой поддержкой всех политических партий в парламенте, а не единолично принимать сложные решения. Он понимает, что услышит критику от крайне правой Марин Ле Пен, однако уверен, что сейчас имеет поддержку своего курса в парламенте.

"Макрон осознал: ни одна страна, когда она одна, не может эффективно противостоять путинской экспансии в Европе, поэтому быстро и оперативно собрал форум, на который приехало около 20 глав государств и правительств, — говорит Фокусу эксперт-международник, бывший директор Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины Вадим Трюхан. — Кроме того, Франция пытается играть лидирующую роль, чтобы европейцы с нее брали пример".

Трюхан вспоминает встречу, которую в конце февраля французский президент инициировал в Париже. Она организовывалась в очень сжатые сроки, но удалось обеспечить присутствие всех главных стран-участниц коалиции. Договорились создать коалицию дальнобойных средств поражения для Украины, в рамках которой планируется поставка ракет средней и большой дальности, а также бомб. Тогда же Макрон допустил отправку западных войск в Украину. Не сейчас, а в будущем. Хотя и подчеркнул, что консенсуса среди союзников в этом вопросе нет.

"Многие люди, которые сегодня говорят: "Никогда, никогда", были теми же людьми, которые два года назад говорили: "Никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия", — пояснил Макрон. И добавил: "Давайте будем иметь смирение признать, что мы часто отставали от графика на шесть-двенадцать месяцев. Это и было целью сегодняшней дискуссии: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели".

До этого времени Франция никогда не упоминала о варианте отправки западных войск в Украину.

Почему западные лидеры не в восторге от инициатив Макрона

Заявление Макрона о возможности привлечения французских солдат беспощадно раскритиковали представители как правых, так и левых сил Франции. Лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон назвал такое решение "безусловным", председатель социалистической партии Оливье Фор отметила, что президент "играет с огнем".

Но наиболее радикальной была Марин Ле Пен. Она заявила, что Макрон "играет в генерала" и "сделал еще один шаг к войне, поставил под угрозу жизни 70 миллионов французов и прежде всего наших вооруженных сил, уже размещенных в Восточной Европе".

На эти слова Ле Пен во время заседания парламента отреагировал премьер Габриэль Атталь. Он напомнил, что "еще два года назад ее партия выступала за военный союз с Россией", добавив фразу: "Возникает вопрос, войска Путина уже во Франции? Я говорю о вас и ваших соратниках".

Зато Макрон не получил поддержку своей идеи о привлечении войск и от союзников. США, Великобритания, Германия, Италия и даже Польша объявили, что не рассматривают привлечение своих солдат к военным действиям в Украине. То же самое повторил генсек НАТО Йенс Столтенберг — он отверг возможность направить военных на территорию Украины.

Зацепили слова Макрона и Москву. Спикер Кремля Дмитрий Песков традиционно заявил, что появление войск НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.

"Реакция была очень нервной, — оценивает Трюхан, — Путин даже в своем обращении к федеральному собранию упомянул, не называя имя Макрона, сказав, если европейские солдаты будут на российской земле, то они используют ядерное оружие. Правда, неизвестно какую землю он имел в виду. Но угрожал всем. Нам важно не оставаться наедине с Путиным и чтобы нас не растерзали. Если рядом с нами будут европейцы, а дай бог, после того, как удастся достичь понимания в Конгрессе и снова в большую игру вернутся американцы, у нас появится шанс на победу".

Правда, критика со всех сторон до сих пор еще не ослабила риторику Макрона. Французский лидер сообщил, что планирует провести дебаты в Национальной ассамблее и голосование по военному соглашению с Украиной, которое подписали две недели назад, а его позиция относительно возможности введения западных войск в Украину является взвешенной и продуманной.

Первенство Франции или унижение Россией

Франция в последнее время как никогда выражает проактивную позицию в отношении Украины, хотя еще недавно сомневалась.

Во-первых, накануне полномасштабного вторжения Макрон пытался взять на себя роль миротворца. 7 февраля 2022 года президент Франции посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. После шестичасового разговора, лидеры вышли на пресс-конференцию, которая показала, что консенсуса прийти к консенсу не удалось. После Макрон улетел в Киев. Как мы знаем, мирные инициативы Макрона закончились полномасштабным вторжением в Украину, а он так и не простил Путину то, что тот не сдержал обещаний.

Во-вторых, история отношений Франции и Украины никогда не была успешной. Французские лидеры до того пытались, вроде как, не замечать Украину и были нечастыми гостями в Киеве. Впрочем, каждый такой визит происходил в решающий момент. В 1998 году Жак Ширак был в Киеве, хотя долгое время обходил украинскую столицу. Как говорят эксперты, искал ответ, Украина — не Россия. В феврале 2015-го, когда шли бои в Дебальцево, в Украину прилетел Франсуа Олланд, который как раз готовился к подписанию так называемых вторых минских договоренностей.

"Сейчас можно увидеть разворот всей французской политики", — говорит Фокусу президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар. Он приводит несколько основных причин изменения риторики.

Первая — Франция традиционно считала себя лидером континентальной Европы с геополитическим мышлением.

"После Второй мировой войны Франция пыталась играть в своих интересах и Европы. И учитывая то, что происходит в США, внутреннее погружение и внутренний контекст, в Елесейском дворце решили, что появилось уникальное окно возможностей Франции заявить о своих лидерских позициях, чтобы мобилизовать Европу на защиту от агрессии РФ. И это на фоне того, что США теряет свою роль ведущего западного лидера", — говорит Михаил Гончар.

Второй — интерконтинентальный спор. Франция, как и другие страны Европы, пытались противостоять лидерству США, которые сейчас имеют поражения на внешнеполитическом фронте, в частности, и когда речь идет об Украине.

"Можно говорить о нехватке лидерства в мире. После того, как в США произошел довольно неожиданный внутриполитический кризис, из-за которого вышла задержка с помощью Украине, кто-то должен был заменить собой усилия США по противостоянию авторитаризму, — комментирует и Вадим Трюхан, — Учитывая угрозу прихода к власти Трампа, который неоднократно заявлял о своих намерениях не защищать те европейские государства, которые сами не могут защитить свою безопасность, выйти из НАТО, многие начали задумываться, а что же дальше и как себя защитить. Поэтому французский лидер почувствовал, что Франция, а не только Германия, может играть на поддержку вместе с другими государствами".

Третья — личные счеты Франции с РФ, например, по ситуации в Африке. Россия подвинула Францию из традиционно франкоязычных стран. К власти, при явной или скрытой помощи, пришли те режимы, которые имеют антифранцузский, антизападный характер. Что имеет не только политические, но и экономические последствия. "Например, прекратились поставки уранового сырья из Нигера, и Франция вынуждена искать альтернативу. И это при том, что Париж пытался предотвратить санкции против России в сфере энергоатома, потому что Франция имеет сотрудничество с Росатомом. Поэтому такой африканский пинок окончательно, на мой взгляд разозлил Макрона", — объясняет Гончар.

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Кроме того, Макрон не смог простить Путину того, что он не оценил должным образом его "традиционную французскую москвофильскую линию поведения".

Еще одной, четвертой причиной, может быть не внешняя, а внутренняя. Президент Франции, делая радикальные заявления, пытается получить электоральные преимущества.

"Макрон находится на втором своем президентском сроке. Далее он не будет иметь права баллотироваться. Поэтому ему надо думать, а что дальше, как политическая сила, которую он создал, будет дальше оставаться у власти, кто будет преемником. Он недаром провел довольно серьезные изменения в правительстве, назначил довольно молодого и амбициозного Габриэля Атталя (34 года) на должность премьер-министра, который имеет все шансы стать в политическом плане правопреемником Макрона. Он даже уже позволил себе, во время полемики во французском парламенте прямо обвинить Ле Пен, с которой имел дискуссию. Этим вызвал шок, потому что раньше прямые обвинения были табу", — добавляет Вадим Трюхан.

Но и в целом можем говорить, что помощь Украине все больше политизируется как в США, так и в Европе, чтобы получить дивиденды на "внутреннем рынке". Это позволяет разделить политиков на два лагеря: часть выступает за максимальную поддержку Украины, с предоставлением дальнобойного оружия и вероятной отправкой войск, часть пытается всячески избежать вовлечения в войну, а концентрируется на предоставлении, скажем, гуманитарной помощи. И эта дискуссия происходит на фоне роста популярности ультраправых в Нидерландах, Австрии, Словакии, где они приходят к власти. Да и партия Марин Ле Пен уже не маргинальная сила, какой была десять лет назад, а объединяющая вокруг себя правых, ее рейтинги растут. Поэтому на следующих выборах она может победить либералов, таких как действующий премьер Франции.

Реальные перспективы

Но вернемся к идее отправки войск европейских стран в Украину. Одно лишь упоминание об этом для Украины является успехом, даже если речь идет о размещении их на границе с ЕС, вблизи Беларуси.

Однозначно, такое решение имеет поддержку среди украинцев. После начала полномасштабного вторжения одобрение вступления Украины в НАТО значительно возросло, а соответственно большинство украинцев допускают размещение на нашей территории иностранного контингента.

Однако армия любой страны НАТО — пока только планы. Альянс не поддерживает идею, поэтому выход в заключении двусторонних соглашений.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин в своем телеграмм-канале отметил, что для реализации этой идеи необходимы определенные условия. В частности, постоянное прекращение огня и координация всех действий с союзниками по оккупированным территориям, что будет означать дальнейшее решение конфликта только политическим путем.

"Если это решение будет принято и реализовано до полной деоккупации, то это создаст почти классический "корейский" сценарий с присутствием сил с обеих сторон", — отметил он.

Речь идет о сценарии времен Корейской войны 1950-1953 годов и вмешательства в нее США и созданной ими коалиции, имевшей мандат ООН. Эта коалиция спасла Южную Корею. Впрочем, после закрепления линии фронта о победе речь уже не шла, произошло разделение полуострова, в южной части США оставили свой контингент. Руководство Южной Кореи было против такого перемирия, однако Запад настоял, используя финансовые рычаги и возможность военной поддержки. В конце концов мирное соглашение так и не было подписано.

Президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля 2022 года в Киеве Фото: Getty Images

"Возможности Франции не являются безграничными. Мы увидели в соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности, заключенном между Украиной и Францией в Париже, что Франция нацелилась на точку 3 миллиардов евро, как объем военной помощи. В то время, как та же Германия взяла себе планку более 6 миллиардов евро", — говорит Вадим Трюхан. Он говорит, то, что касается вероятного направления войск — речь не идет о каких-то сухопутных корпусах и бригадах, которые сразу будут брошены в бой. "Фактически президент Макрон начал дискуссию в рамках европейского континента, о том, что могут быть условия, при которых европейцам придется идти на прямые столкновения и воевать с Россией. Он сказал то, о чем думают уже много лет", — добавляет он.

Для Украины с одной стороны такая дискуссия — хороший сигнал, потому что война на повестке дня. С другой — она не означает, что завтра французы, или солдаты других наций будут стоять рядом с нашими. Максимум — правительства европейских государств будут поощрять своих граждан участвовать в службе в рамках иностранного легиона, созданного с первых недель полномасштабного вторжения России в Вооруженных силах Украины", — думает Трюхан.

Михаил Гончар предполагает, что Франция может, скажем, разместить эскадрилью истребителей в восточной Польше. То есть базироваться они будут в стране НАТО, но выполнять задачи вроде защиты стран НАТО от российских ракетных и дроновых атак. То есть таким образом будет создан зонтик противовоздушной безопасности над западной частью Украины и Восточной Европой.

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