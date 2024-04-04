Войска НАТО в Украине: Туск отрицает возможность участия Польши

Глава польского правительства напомнил, что такую же позицию он озвучил другим мировым лидерам, в том числе президенту США Байдену.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у его страны нет намерения участвовать в войне в Украине. Об этом идет речь в материале PAP.

Во время конференции в городе Гливице у Туска спросили о переговорах с участием глав Министерств иностранных дел НАТО, которые сейчас проходят в Брюсселе, в том числе относительно вероятного создания миссии Альянса в Украине. В ответ на это премьер Польши сказал, что не будет комментировать этот вопрос до тех пор, пока у него не будет всей необходимой информации относительно масштабов переговоров и их результатов.

"На данный момент я могу повторить то, что я также сказал президенту (Франции Эммануэлю, — ред.) Макрону, то, что я также представил другим лидерам, президенту (США Джо, — ред.) Байдену: Польша не предусматривает прямого участия в войне на украинской земле", — пояснил он.

Предложение Макрона по отправке войск в Украину

Как известно, французский лидер Эммануэль Макрон 27 февраля этого года предположил, что Североатлантический альянс может ввести войска для помощи Украине. Такое заявление привело к активной дискуссии среди партнеров Киева. Чуть позже в Париже объяснили, что речь идет не о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Часть стран-членов НАТО сообщила о готовности рассмотреть такую возможность. В частности это Литва, Латвия, Эстония и Канада.

В то же время большая часть стран выступили против позиции Макрона. К тому же, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Чтобы убедить стать на сторону Украины: Макрон отправится с визитом в Бразилию, — Bloomberg

Напомним, 20 марта главам Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что означают слова Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на украинскую землю. По его словам, речь идет лишь об обучении иностранных войск в нашей стране.

В то же время 3 апреля СМИ написали, что Макрон якобы сообщил об отсутствии необходимости привлекать США и НАТО, если по французским войскам будет нанесен удар в Украине.