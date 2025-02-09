Гарантії безпеки від Європи: які умови завершення війни назвав радник Трампа (відео)

Українці будуть продавати США корисні копалини та купувати щось у американців, заявив радник з нацбезпеки Майкл Волц. Політик сказав, коли Дональд Трамп покаже план завершення війни і якою має бути роль Європи.

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Радник президента Сполучених Штатів Америки (США) з національної безпеки Майкл Волц озвучив деякі пункти плану президента Дональда Трампа щодо завершення війн в Україні. Серед іншого, особливу роль відведуть країнам Європи. На думку американців, саме Європа має гарантувати безпеку України. Про те, як США дивляться на завершення російсько-української війни, Волц розповів в ефірі телеканалу NBC News.

Волц пояснив, що Дональд Трамп готовий оприлюднити готовий план "цього тижня". Одна з проблем, якої торкнеться президента США — це питання продовження військової допомоги США. Радник озвучив роль європейців і Трампа у завершенні війни. З його слів, Трамп звершить війну, а Європа повинна взяти на себе гарантії безпеки України.

"Основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні володіти цим конфліктом у майбутньому. Президент Трамп збирається покінчити з цим. І тоді з точки зору гарантій безпеки, це точно буде за європейцями", — заявив Волц.

Також політик озвучив, на яких умовах США буде надавати допомогу Україні. Українці в обмін на зброю мають віддати партнерам природні ресурси та зобов'язуються купувати те, що їм запропонують американці.

"Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхньої землі, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти та газу, а також купівлі наших", — пролунало в ефірі NBC News.

Ще одне питання, якого побіжно зачепили під час розмови — санкції на РФ. Волц пообіцяв, що цей пункт Трамп також "покладе на стіл" до кінця тижня. Посадовець не уточнив, чи санкції продовжать, посилять або скасують.

Завершення війни — що казав Зеленський про гарантії безпеки

9 лютого у мережі з'явилось інтерв'ю президента України Володимира Зеленського. Зеленський заявив, що бачить намагання Трампа завершити війну і цілком допускає, що це може статись у 2025 році. При цьому посадовець наголосив, що готовий до будь-яких переговорів, але головне — щоб Україна отримала гарантії безпеки, бо інакше її знищить РФ.

Тим часом 4 лютого український президент висловився щодо характеру гарантій. Політик пояснив, що українців захистив би вступ до НАТО або потужний європейський контингент разом з великою кількістю зброї. Також він зауважив, якщо не буде ні першого, ні другого, Україні доведеться покладатися на відновлення ядерних арсеналів.

Зазначимо, країни Західної Європи в грудні оприлюднили серію заяв про миротворчий контингент в Україні. Наприклад, президент Франції Емманюель Макрон пропонував надіслати 40 тис. військових: прем'єр Польщі висловився проти.

Нагадуємо, 9 лютого у соцмережах почали поширювати заяву Трампа щодо розмови з Путіним. До вечора з'ясувалось, що такої заяви не існувало і повідомлення — фейк.