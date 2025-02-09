"Кожен зазнав своїх втрат": Трамп офіційно припинив позов проти Маска, — Axios

Президент США тривалий час судився з платформою X через блокування його акаунту, однак тепер заявив про відкликання своєї справи. На момент публікації матеріалу разі жодна зі сторін не прокоментувала цю інформацію.

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Президент США Дональд Трамп добровільно припинив свій позов проти соцмережі з X Ілона Маска щодо призупинення платформою його облікового запису після подій біля Капітолія 6 січня 2021 року. Про це повідомляє видання Axios.

Журналісти отримали клопотання від глави США в Апеляційний суд, де розглядалася справа. В тексті звернення сторона позивача, яку представляли адвокати Трампа, заявила, що кожен з учасників процесу "зазнав своїх втрат".

Заява від імені глави США була подана в п'ятницю, в ній також йде мова про інші деталі, які ЗМІ не розкриває. Наразі суд має ухвалити остаточне рішення щодо закриття цієї справи.

Журналісти вказують, що акаунт Дональда Трампа був заблокований в лютому 2021 року після січневих подій біля Капітолія США. Тоді представники X заявили, що главу США було заблоковано через "ризики подальшого підбурення до насильства".

Починаючи з лютого 2022 року, 47-й президент США почав активно дописувати у свою соціальну мережу Truth Social. В листопаді 2022 року Маск придбав платформу X, а потім поступово почав змінювати політику конфіденційності. Ще до перемоги 5 листопада 2024 року на виборах глави держави, який значно зблизився з бізнесменом та власником платформи X Ілоном Маском, Трампу повернули доступ до його сторінки.

На момент публікації ані представники X, ані прессекретарка Білого Дому Керолайн Лівітт не відповіли на запит журналістів про коментар щодо цієї справи.

Раніше повідомлялося, що Маска вважають "особливим державним службовцем" у Білому Домі. В адміністрації Білого дому заявили, що Маск "не волонтер і не штатний робітник": у них працює як "особливий державний службовець". Така посада передбачає низку умов, зокрема те, що Маск може працювати до 130 днів на рік.

Згодом стало відомо, що Маск заперечив плани купити TikTok. За словами мільярдера, він звик створювати компанії "з нуля", а не брати готове.