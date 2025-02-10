Росія закладає гамбіт у мирних переговорах за допомогою медіа: аналіз Sky News

За словами журналістів, "явний перший хід" Росії перед очікуваними мирними переговорами з адміністрацією Трампа зроблено за допомогою ЗМІ. Перші заяви прозвучали з боку заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, який курує питання відносин зі США і контролю озброєнь.

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Перші кроки перед мирними переговорами Росії та України були зроблені за допомогою медіа. Про це пише Sky News.

"Було багато розмов про можливі зустрічі та контакти між [президентом РФ] Володимиром Путіним і [главою Білого дому] Дональдом Трампом", — зазначає кореспондент видання Айвор Беннетт.

Вранці 10 лютого пролунали заяви заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, який курує питання відносин зі США і контролю над озброєннями у РФ. Він виклав, чого саме Росія хоче від переговорів. За його словами, адміністрація Трампа "позначає інтерес" у тому, що стосується відновлення діалогу з РФ, однак графіка контактів глав держав поки немає.

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Також він зазначив, що умови, викладені Путіним у червні минулого року, слід виконати, якщо будь-які переговори відбудуться. Під умовами мається на увазі насамперед відмова України від амбіцій вступу до НАТО.

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"Це явно перший хід Росії перед цими очікуваними мирними переговорами", — ідеться в публікації. За словами журналістів, через ЗМІ Росія позначила свої "червоні лінії" для переговорів.

Нагадаємо, що в ГУР відповіли, чи варто чекати миру в Україні після Мюнхенської конференції, яка, за словами спікера розвідвідомства Андрія Юсова, має принести хороші новини.

Також повідомлялося, що напередодні, 9 лютого, повідомлялося, які умови завершення війни назвав радник Дональда Трампа Майкл Волтц.