В Одесі через обстріл РФ понад 250 тисяч людей залишилися без світла та тепла, — Труханов (відео)

Внаслідок масованої атаки РФ без світла та опалення у морозні зимові дні залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та понад 500 житлових будинків. Зафіксовані руйнування поліклініки та дитячого садочка, є постраждалий.

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Через масовану атаку по Одесі уночі з 18 на 19 лютого більше двох сотень тисяч мешканців опинилися без світла та тепла. 19 лютого у місцевих освітніх закладах не будуть приймати дітей, допоки ситуація не поліпшиться. Також відомо наразі про одного постраждалого, якого доставили до лікарні, де надають необхідну допомогу. Паралельно місцева влада спільно із комунальними службами розгорнула палатки та пункти обігріву і незламності. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов вранці 19 лютого у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в Одесі одразу цілий мікрорайон постраждав внаслідок масованої ворожої атаки "Шахедами" уночі: це понад 500 приміщень житлової забудови, де мешкає більше 250 тисяч людей.

За повідомленням міського голови, великих руйнувань зазнали також місцевий дитячий садочок та дитяча поліклініка.

Сьогодні, 19 лютого, у місті будуть діяти пункти допомоги громадянам: мер зазначив, що служби облаштовують палатки, почнуть приймати одеситів місцеві пункти обігріву, а також пункти незламності. Там мешканці міста матимуть змогу зігрітися та зарядити свої пристрої, допоки ситуація не налагодиться та не буде відновлено постачання тепла та електроенергії у домівки громадян.

Уночі Фокус писав детальніше про перші наслідки ворожої масованої атаки по Одещині. Тоді було відомо про те, що під ударом опинилася дитяча поліклініка. Фото із руйнуваннями медичного закладу поширили місцеві канали та сам міський голова Труханов.

Одеса та область найбільше постраждали від російської атаки уночі. "Шахеди" летіли на місто кількома різними хвилями, почергово атакуючи обласний центр та передмістя. Місцеві після перших ударів повідомили про сильні перепади напруги та про зникнення світла у кількох мікрорайонах міста. Невдовзі у ДТЕК повідомили про аварійні відключення електроенергії в Одесі та приміських районах.

Нагадаємо, уночі Росія завдала масованого удару безпілотниками типу "Шахед" по території України. Серед іншого, під атакою опинилася столиця, де повідомляли про вибухи та активну роботу протиповітряної оборони.