"Путін близький до перемоги в Україні": як на Заході відреагували на звинувачення Трампа в бік Києва

Після зустрічі представників РФ і США в Саудівській Аравії, Трамп фактично зробив Україну винною у війні. Світові ЗМІ відреагували.

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Коли майже три роки тому президент Росії Володимир Путін почав вторгнення в Україну, тодішній президент США Джо Байден зайняв тверду позицію солідарності з Києвом, створив оплот європейських союзників і доручив досвідченим радникам завдання економічної та дипломатичної ізоляції Москви. Підхід Вашингтона кардинально змінився після повернення Дональда Трампа в Білий дім і першої зустрічі американських і російських переговірників 18 лютого в Саудівській Аравії.

Заява Дональда Трампа

Трамп заявляв, що "війна ніколи б не почалася, якби він був президентом", успішно ігноруючи той факт, що вона розпочалася ще 2014 року з анексії Криму і вторгнення до Донецької та Луганської областей. І вважаючи, що його "хороші стосунки з Путіним" могли б нібито запобігти повномасштабному вторгненню 2022 року. Швидке припинення війни в Україні стало однією з його передвиборчих обіцянок, тож Дональд Трамп форсує події, відправляючи команду парламентерів до Саудівської Аравії на зустріч із представниками Росії. Представники ЄС і України виключені. У чому багато експертів побачили "вайби" Мюнхенської конференції 1938 року, коли керівники Великої Британії, Франції та Італії погодилися на анексію Німеччиною певних районів Чехословаччини.

Заява Трампа щодо України: реакція ЗМІ

Швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung прямо називає президента США Дональда Трампа "маріонеткою Путіна", хоча й похмуро жартує, що це "ніколи не може бути доведено". Цитуючи Трампа, який немов безпосередньо звертався до президента України Володимира Зеленського зі словами: "Вам не слід було цього починати. Ви могли б укласти угоду", видання зазначає, що Трамп остаточно перевернув реальний хід історії з ніг на голову. Він так і не зміг чітко визначити російську сторону як агресора, відповідального за цю війну. Він також звинуватив свого попередника Джо Байдена в провокуванні російського вторгнення обіцянкою членства України в НАТО. Однак, звинувативши Київ у розв'язанні війни, він повністю поміняв місцями винуватця і жертву.

Зазначається, що Трамп не бажає розуміти, що на карту поставлено існування України як незалежної і держави і його мало хвилює виживання вільної України. "І навряд чи країна НАТО, якій погрожує Росія, буде представляти для нього велику цінність у майбутньому, якщо вона не буде відповідати економічним інтересам Трампа", — говорить видання.

Reuters зазначає, що Україна і партнери США по НАТО були відтіснені на другий план. І прямо заявляють, що в Ер-Ріяд Трамп відправив недосвідчених перемовників.

"Американська команда практично не має досвіду ведення міжнародних переговорів на високому рівні, не має регіональної експертизи щодо України та Росії, і не має відповідних знань іноземних мов", — написав Тімоті Снайдер, професор Єльського університету та експерт з Росії.

Бретт Бруен, колишній радник із зовнішньої політики в адміністрації Обами охарактеризував переговори, як "годину дилетантства" для апарату національної безпеки Трампа. "Дійсно тривожний факт полягає в тому, що Трамп перетворив Росію з ізгоя на цінного партнера всього за кілька днів. Це має свою ціну", — зазначив він.

Демократ Джейк Окінклосс, який є співголовою української фракції Палати представників, заявив, що Росія здобула перемогу в першому раунді.

"Кремль домігся нормалізації двосторонніх дипломатичних відносин, що виключають Україну і НАТО, і він нічим не пожертвував заради цього", — сказав.

Три представники західної розвідки повідомили агентству Reuters, що не побачили жодних нових доказів того, що цілі Путіна змінилися, заявивши, що він має намір утримувати всю територію, яку захопили його війська, з довгостроковою метою розширення свого впливу в Європі.

А голова сенатського комітету зі збройних сил, республіканець Роджер Вікер заявив, що Путіну не можна довіряти в переговорах щодо України, назвавши його "військовим злочинцем".

The Economist висловилися радикальніше, заявивши, що Володимир Путін планує розіграти Дональда Трампа, як у покер. Видання зазначає, що Путін "ніколи не був ближче до перемоги у війні в Україні", але вказує, що за три роки після повномасштабного вторгнення неясно, що означає "перемога" для Кремля.

"Його цілі невловимі. Його "спеціальна військова операція" була спланована в таємниці. Його уряд тримався в невіданні, як і російський народ. Путін говорить про захист суверенітету Росії, але те, що станеться далі, частково залежить від чинників, які перебувають поза його контролем: політики в Україні, зусиль Європи з переозброєння і, перш за все, Дональда Трампа. У якого немає чіткого плану і його варіанти "варіюються від відключення України до збільшення військової допомоги та санкцій" (с).

З посиланням на інсайдерів, видання зазначає, що переговори, початок яким було покладено в Ер-Ріяді, Трамп розглядає як спосіб покласти край "безглуздій" війні, а Путін бачить у них етап у більшому конфлікті.

"Путін розраховує, що у нього більше витривалості, ніж в України або НАТО, "скрипучого західного альянсу". Як гравець у покер, Путін досягає успіху в проєктуванні впевненості та сили. Однак насправді його карти не такі сильні, як він демонструє", — зазначає видання, кажучи, що будь-яка оцінка переговорної позиції Росії повинна починатися з військової ситуації: а армія РФ показала себе гнітюче, всі військові успіхи припали на перші тижні повномасштабної війни, втрати в техніці й людях вражають, а в самій Росії вже хочуть кінця війни, спостерігається занепад економіки й нестача робочих рук.

Навіть якщо Захід не може надати Україні залізні гарантії безпеки, він може зберегти санкції, щоб тримати Росію на відстані.

Але Трамп зосереджений на виконанні своєї обіцянки швидко закінчити війну, а не на стримуванні Росії протягом багатьох років. "Ми нарешті виводимо Путіна в положення, в якому ми хотіли, щоб він перебував протягом трьох років. Було б жахливо соромно, якби ми дозволили йому вирвати перемогу із зубів поразки", — каже американський чиновник.

Стів Ковінгтон, радник Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі вважає, що якщо навіть "гаряча" фаза війни закінчиться, Путін продовжить спроби паралізувати Європу і відновити сферу впливу Росії. "Його мета — зламати Україну і зруйнувати порядок, створений після 1945 року під керівництвом Америки", — каже він.

А пріоритет Путіна — це залишитися при владі. Припинення війни невигідне для "бенефіціарів війни".

"Якщо конфронтація є основою путінського режиму, то насильство і корупція є його клеєм. Олігархічні клани отримують вигоду з квот на експорт нафти та інших товарів на сірих ринках, створених санкціями. Один магнат порівнює їх із контрабандними схемами, якими керує Корпус вартових ісламської революції Ірану. Вони не розлучаться зі своїми прибутковими франшизами легковажно. Служби безпеки шукатимуть як "п'яту колону", яка підтримує мир, так і ультранаціоналістів, які розглядатимуть будь-яку угоду як зраду" (с).

The Guardian цитує Шона Севетта, який обіймав посаду прессекретаря Ради національної безпеки Білого дому за Байдена: "Схоже, Трамп купився на пропагандистський гачок Путіна, волосінь і грузило. Нагадування, якого ніхто не потребує: Путін розпочав війну, вторгнувшись в Україну без жодної причини, і його війська вчинили воєнні злочини проти українського народу. Росія є стороною, відповідальною за продовження цієї війни".

Європейські лідери дедалі більше побоюються, що Трамп робить занадто багато поступок Росії. "Росія спробує розділити нас. Давайте не потрапимо в їхні пастки. Працюючи разом зі США, ми зможемо досягти справедливого і міцного миру — на умовах України", — заявила Кая Каллас, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Рейтинг Зеленського не такий, як стверджує Трамп

Трамп у своєму спічі поставив під сумнів демократичну легітимність і популярність Зеленського: "В Україні не було виборів. Введено воєнний стан, а рейтинг схвалення глави держави — мені неприємно це казати — впав до 4 відсотків". Це не відповідає дійсності.

Київський міжнародний інститут соціології тим часом провів нове опитування на початку лютого, ще до заяв Трампа. Рейтинг довіри Володимиру Зеленському становить 57%.

Рейтинг довіри до Володимира Зеленського Фото: Скриншот

Водночас рейтинг довіри до самого Дональда Трампа впав, згідно з агрегатором поллов Real Clear Politics, який передбачив його перемогу на президентських виборах.

Рейтинг довіри до Дональда Трампа Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в США побоюються, що Дональд Трамп готовий відмовитися від союзників Америки заради досягнення спільних цілей з Путіним. Росія може не понести відповідальності за розв'язану війну і масові вбивства в Україні, адже Трамп робить припущення, що саме Київ спровокував Москву на вторгнення.