"Путин близок к победе в Украине": как на Западе отреагировали на обвинения Трампа в сторону Киева

После встречи представителей РФ и США в Саудовской Аравии, Трамп фактически сделал Украину виноватой в войне. Мировые СМИ отреагировали.

Related video

Когда почти три года назад президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, тогдашний президент США Джо Байден занял твердую позицию солидарности с Киевом, создал оплот европейских союзников и поручил опытным советникам задачу экономической и дипломатической изоляции Москвы. Подход Вашингтона кардинально изменился после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и первой встречи американских и российских переговорщиков 18 февраля в Саудовской Аравии.

Заявление Дональда Трампа

Трамп заявлял, что "война никогда бы не началась, будь он президентом", успешно игнорируя тот факт, что она началась еще в 2014 году с аннексии Крыма и вторжения в Донецкую и Луганскую область. И считая, что его "хорошие отношения с Путиным" могли бы якобы предотвратить полномасштабное вторжение в 2022 году. Быстрое прекращение войны в Украине стало одним из его предвыборных обещаний, так что Дональд Трамп форсирует события, отправляя команду переговорщиков в Саудовскую Аравию на встречу с представителями России. Представители ЕС и Украины исключены. В чем многие эксперты увидели "вайбы" Мюнхенской конференции 1938 года, когда руководители Великобритании, Франции и Италии согласились на аннексию Германией определенных районов Чехословакии.

Заявление Трампа по Украине: реакция СМИ

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung прямо называет президента США Дональда Трампа "марионеткой Путина", хотя и мрачно шутит, что это "никогда не может быть доказано". Цитируя Трампа, который словно напрямую обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому со словами: "Вам не следовало этого начинать. Вы могли бы заключить сделку", издание отмечает, что Трамп окончательно перевернул реальный ход истории с ног на голову. Он так и не смог четко определить российскую сторону как агрессора, ответственного за эту войну. Он также обвинил своего предшественника Джо Байдена в провоцировании российского вторжения обещанием членства Украины в НАТО. Однако, обвинив Киев в развязывании войны, он полностью поменял местами виновника и жертву.

Отмечается, что Трамп не желает понимать, что на карту поставлено существование Украины как независимого и государства и его мало волнует выживание свободной Украины. "И вряд ли страна НАТО, которой угрожает Россия, будет представлять для него большую ценность в будущем, если она не будет отвечать экономическим интересам Трампа", — говорит издание.

Reuters отмечает, что Украина и партнеры США по НАТО были оттеснены на второй план. И прямо заявляют, что в Эр-Рияд Трамп отправил неопытных переговорщиков.

"У американской команды практически нет опыта ведения международных переговоров на высоком уровне, нет региональной экспертизы по Украине и России, и нет соответствующих знаний иностранных языков", — написал Тимоти Снайдер, профессор Йельского университета и эксперт по России.

Бретт Бруэн, бывший советник по внешней политике в администрации Обамы охарактеризовал переговоры, как "час дилетантства" для аппарата национальной безопасности Трампа. "Действительно тревожный факт заключается в том, что Трамп превратил Россию из изгоя в ценного партнера всего за несколько дней. Это имеет свою цену", — отметил он.

Демократ Джейк Окинклосс, являющийся сопредседателем украинской фракции Палаты представителей, заявил, что Россия одержала победу в первом раунде.

"Кремль добился нормализации двусторонних дипломатических отношений, исключающих Украину и НАТО, и он ничем не пожертвовал ради этого", — сказал.

Три представителя западной разведки сообщили агентству Reuters, что не увидели никаких новых доказательств того, что цели Путина изменились, заявив, что он намерен удерживать всю территорию, которую захватили его войска, с долгосрочной целью расширения своего влияния в Европе.

А председатель сенатского комитета по вооруженным силам, республиканец Роджер Уикер заявил, что Путину нельзя доверять в переговорах по Украине, назвав его "военным преступником".

The Economist высказались более радикально, заявив, что Владимир Путин планирует разыграть Дональда Трампа, как в покер. Издание отмечает, что Путин "никогда не был ближе к победе в войне в Украине", но указывает, что спустя три года после полномасштабного вторжения неясно, что означает "победа" для Кремля.

"Его цели неуловимы. Его "специальная военная операция" была спланирована в тайне. Его правительство держалось в неведении, как и российский народ. Путин говорит о защите суверенитета России, но то, что произойдет дальше, отчасти зависит от факторов, находящихся вне его контроля: политики в Украине, усилий Европы по перевооружению и, прежде всего, Дональда Трампа. У которого нет четкого плана и его варианты "варьируются от отключения Украины до увеличения военной помощи и санкций" (с).

Со ссылкой на инсайдеров, издание отмечает, что переговоры, начало которым было положено в Эр-Рияде, Трамп рассматривает как способ положить конец "нелепой" войне, а Путин видит в них этап в более крупном конфликте.

"Путин рассчитывает, что у него больше выносливости, чем у Украины или НАТО, "скрипящего западного альянса". Как игрок в покер, Путин преуспевает в проецировании уверенности и силы. Однако на самом деле его карты не так сильны, как он демонстрирует", — отмечает издание, говоря, что любая оценка переговорной позиции России должна начинаться с военной ситуации: а армия РФ показала себя удручающе, все военные успехи пришлись на первые недели полномасштабной войны, потери в технике и людях поражают, а в самой России уже хотят конца войны, наблюдается упадок экономики и нехватка рабочих рук.

Даже если Запад не может предоставить Украине железные гарантии безопасности, он может сохранить санкции, чтобы держать Россию на расстоянии.

Но Трамп сосредоточен на выполнении своего обещания быстро закончить войну, а не на сдерживании России в течение многих лет. "Мы наконец-то выводим Путина в положение, в котором мы хотели, чтобы он находился в течение трех лет. Было бы ужасно стыдно, если бы мы позволили ему вырвать победу из зубов поражения", — говорит американский чиновник.

Стив Ковингтон, советник Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе считает, что если даже "горячая" фаза войны закончится, Путин продолжит попытки парализовать Европу и восстановить сферу влияния России. "Его цель — сломить Украину и разрушить порядок, созданный после 1945 года под руководством Америки", — говорит он.

А главный приоритет Путина – это остаться у власти. Прекращение войны невыгодно для "бенефициаров войны".

"Если конфронтация является основой путинского режима, то насилие и коррупция являются его клеем. Олигархические кланы извлекают выгоду из квот на экспорт нефти и других товаров на серых рынках, созданных санкциями. Один магнат сравнивает их с контрабандными схемами, которыми руководит Корпус стражей исламской революции Ирана. Они не расстанутся со своими прибыльными франшизами легкомысленно. Службы безопасности будут искать как "пятую колонну", которая поддерживает мир, так и ультранационалистов, которые будут рассматривать любую сделку как предательство" (с).

The Guardian цитирует Шона Сэветта, который занимал пост пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома при Байдене: "Похоже, Трамп купился на пропагандистский крючок Путина, леску и грузило. Напоминание, в котором никто не нуждается: Путин начал войну, вторгшись в Украину без всякой причины, и его войска совершили военные преступления против украинского народа. Россия является стороной, ответственной за продолжение этой войны".

Европейские лидеры все больше опасаются, что Трамп делает слишком много уступок России. "Россия попытается разделить нас. Давайте не попадемся в их ловушки. Работая вместе с США, мы сможем достичь справедливого и прочного мира — на условиях Украины", — заявила Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Рейтинг Зеленского не таков, как утверждает Трамп

Трамп в своем спиче поставил под сомнение демократическую легитимность и популярность Зеленского: "В Украине не было выборов. Введено военное положение, а рейтинг одобрения главы государства — мне неприятно это говорить — упал до 4 процентов". Это не соответствует действительности.

Киевский международный институт социологии тем временем провел новый опрос в начале февраля, еще до заявлений Трампа. Рейтинг доверия Владимиру Зеленскому составляет 57%.

Рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому Фото: Скриншот

При этом рейтинг доверия к самому Дональду Трампу упал, согласно агрегатор поллов Real Clear Politics, который предсказал его победу на президентских выборах.

Рейтинг доверия к Дональду Трампу Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в США опасаются, что Дональд Трамп готов отказаться от союзников Америки ради достижения общих целей с Путиным. Россия может не понести ответственности за развязанную войну и массовые убийства в Украине, ведь Трамп делает допущения, что именно Киев спровоцировал Москву на вторжение.