ЄС може надати до 40 млрд євро Україні та "неймовірну кількість зброї", — Сіярто

Глава угорського МЗС наголосив, що його країна проти виділення нового пакета військової допомоги Україні, оскільки Угорщина не може допустити витрачання мільярдів євро в той момент, коли "надія на мир сильніша, ніж будь-коли".

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час пресконференції у Брюсселі заявив, що Європейський союз обговорює можливість надання Україні додаткової допомоги в сумі від 20 до 40 мільярдів євро, а також "неймовірну кількість зброї". Про це повідомляє угорське видання Heti Világgazdaság.

"Фігурують суми від 20 до 40 мільярдів євро, які Євросоюз нібито має додатково відправити Україні, також у планах неймовірна кількість зброї", — сказав він журналістам.

Глава угорського МЗС також зазначив, що його країна голосуватиме проти виділення нового пакета військової допомоги Україні, а також виступить проти продовження санкцій ЄС щодо Росії. За його словами, Угорщина вважає, що такі заходи заважають можливим переговорам між США і Росією.

"Ми не підтримуємо ідею, щоб нові мільярди євро європейців витрачалися на продовження війни зараз, коли їхня надія на мир сильніша, ніж будь-коли. Тому ми не погодимося на будь-що подібне, ми щоразу проголосуємо проти. Ми проголосуємо проти будь-якої ініціативи, яка загрожує успіху поточних американо-російських перемовин", — наголосив Сіярто.

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На думку угорського міністра, врегулювання конфлікту можливе тільки через прямі переговори між Вашингтоном і Москвою. Він висловив задоволення тим, що такі контакти розпочалися, і зазначив, що Угорщина робитиме все можливе, щоб їх не заблокували інші країни ЄС.

"Давайте начистоту. У наших фундаментальних інтересах — щоб ці переговори були успішними. Саме тому ми стурбовані змовою провоєнних європейських лібералів, які намагаються заблокувати цю угоду", — написав угорський міністр раніше у Facebook.

За словами глави МЗС, Угорщина продовжить відстоювати свою незалежну позицію і протистояти тиску з боку інших країн ЄС. Він наголосив, що його країна не погодиться платити десятки мільярдів євро за постачання зброї Україні та не підтримуватиме розширення санкційного списку ЄС.

Нагадаємо, Фокус зібрав заяви європейських лідерів про нову допомогу, які прозвучали 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.