США заверили Европу, что сохранят над ней "ядерный зонтик", — NYT

Европейцам нужно минимум пять лет, чтобы суметь самостоятельно защищаться от внешних угроз, написали журналисты. Из этих соображений ЕС старается не отходить далеко от США.

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Европейские страны-члены НАТО получили намек о сохранении "ядерного зонтика" Соединенных Штатов Америки. При этом даже учитывая рост угроз, далеко не все в Европе готовы выделять деньги на армию. О позиции США в отношении НАТО в Европе написало издание The New York Times.

Издание описало текущую ситуацию в Европейском Союзе, в котором 23 из 27 стран являются одновременно членами НАТО. Например, Европа готовится к июньскому саммиту Альянса и думает, что предложит президенту США в обмен на защиту от военных угроз. С другой стороны, европейцы получили неофициальные заверения из Белого дома, что США и дальше будет держать над ними "ядерный зонтик". Журналисты не уточнили, из какого источника получили такую информацию.

"Официальные лица Трампа частным образом уверяли европейцев, что президент США поддерживает НАТО, сохранит американский ядерный зонтик над Европой и остается преданным коллективной обороне", — говорится в статье NYT.

В то же время руководители стран Европы обеспокоены публичными заявлениями Трампа, который, во-первых, часто меняет мнение, и, во-вторых, рассматривает Альянс как "клуб, члены которого платят Америке за защиту", написало издание.

Журналисты также рассказали о громких заявлениях европейцев, которые вроде бы готовы милитаризироваться, но останавливаются, когда речь идет о расходовании больших средств. Например, президент Урсула фонд Ляйен предложила план по перевооружению Европы на сумму почти 1 млрд евро, но от него отказались Италия и Испания. После этого Италия, Словакия и Франция отвергли выделение Украине и 40, и 5 млрд евро на оборону. В итоге, европейцы согласились воплощать в жизнь программу "Готовность 2030", которая завершится через два года после завершения каденции Дональда Трампа, пояснило издание.

NYT заметило, что проблема европейцев заключается в том, что они понимают: самостоятельную оборону они наладят через 5-10 лет, а защита нужна уже сейчас. Из этих соображений они не решаются резко отходить от США — от страны, которая, похоже, единственная обладает достаточной мощью для защиты европейских союзников.

"Европейцы упорно работают, чтобы ответить господину Трампу убедительным способом", — подытожило NYT.

США и НАТО — детали

Отметим, 26 февраля в США высказались относительно вступления Украины в НАТО. Президент Дональд Трамп, что украинцам следует "забыть" о Североатлантическом альянсе. По мнению главы Белого дома, именно стремление Украины присоединиться к североатлантическому сообществу стало якобы поводом нападения РФ.

Тогда же появилось заявление государственного секретаря Марко Рубио. По словам топ-чиновника, США больше не будет "субсидировать" членов НАТО, которые не вкладывают достаточно средств в бюджет альянса.

Напоминаем, 26 марта генсек НАТО Марк Рютте высказался относительно действий альянса в случае нападения РФ на Польшу и других союзников.