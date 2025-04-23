Україну атакують російські БпЛА: під масованим ударом опинилися Одеса та Полтава (відео)

Пізно ввечері 22 квітня російська армія масовано атакувала Одесу та Полтаву ударними дронами-камікадзе. В Одесі після атаки здійнялася низка пожеж, а у Полтаві спостерігаються проблеми з електроенергією внаслідок російського обстрілу.

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Фокус зібрав інформацію щодо вечірньої атаки Росії по Україні 22 квітня за даними місцевої влади та ЗМІ.

Наслідки атаки БпЛА по Одесі

Близько 22:10 години Повітряні сили України попередили про рух групи російських ударних дронів із акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області. Через якийсь час у відомстві уточнили, що БпЛА рухаються у напрямку Одеси та Чорноморська.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав мешканців перебувати у безпечних місцях та попередив про загрозу для Київського району міста.

Скріншот | повідомлення Труханова

Моніторингові канапи попередили про роботу сил протиповітряної оборони в Одесі. У місті було чутно звуки вибухів.

Місцеві ЗМІ повідомили про стовп диму, що здійнявся над містом внаслідок ворожої атаки БпЛА. Також поширили перші кадри наслідків атаки.

Близько 00:30 години голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про перші наслідки російської атаки. За його інформацією, під прицілом опинилася цивільна інфраструктура у передмісті.

На місця ворожої атаки дронів виїхали всі оперативні служби. Близько 00:40 години в ОВА повідомили про двох постраждалих через обстріл.

Наслідки атаки БпЛА по Полтаві

Також пізно ввечері 23 квітня Повітряні сили України повідомили про рух ударних дронів у напрямку Полтавської області. Більшість безпілотників рухалася у напрямку Полтави та Полтавського району.

Невдовзі у місті прогриміла серія вибухів, інформували місцеві канали.

Через деякий час ЗМІ повідомили про перебої з електроенергією у Полтаві внаслідок обстрілу.

За повідомленням голови Полтавської ОВА Володимира Когута, на території Полтавської громади зафіксовані влучання ударних дронів. Під атакою опинилися підприємства та відкриті території неподалік від цивільних об'єктів у кількох районах Полтави.

Інформації щодо постраждалих після атаки по Полтаві наразі не надходило. У регіоні триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Зазначимо, що ЗС РФ другий день поспіль атакують Одесу БпЛА. Уночі 22 квітня ворог вдарив по густозаселеному житловому району міста, як повідомила місцева влада.

Нагадаємо, 22 квітня нардеп Веніславський заявив ЗМІ про те, що "є розуміння" того, хто винен у витоку інформації перед атакою РФ по Сумах 13 квітня.