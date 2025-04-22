Нардеп заявив, що "є розуміння" того, хто допустив витік даних перед ударом РФ по Сумах

Народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що у військової контррозвідки є певні дані щодо винуватців у спричиненні витоку інформації перед балістичною атакою Росії по Сумах 13 квітня. "Злив" даних міг відбутися через один із месенджерів.

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Про деякі подробиці службового розслідування щодо трагедії у Сумах нардеп розповів в ефірі Radio NV 19 квітня.

Під час розмови з кореспонденткою ЗМІ Веніславський повідомив, що днями відбулося закрите засідання Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, в якому взяли участь також керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр оборони Рустем Умєров, начальник Генштабу Андрій Гнатов та заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко.

Головною темою засідання було питання щодо ймовірного витоку інформації про збір військових у центрі Сум 13 квітня перед балістичним ударом ЗС РФ. З'ясувалося, що наразі триває розслідування, результати якого ще не є відомими остаточно.

"На цей момент повна картина ще не зрозуміла, тому очікуємо результати службового розслідування, далі будемо їх аналізувати", — сказав Веніславський.

Також нардеп повідомив, що мав розмову з представниками військової контррозвідки. Вони припускають, що міг відбутися витік інформації.

"Є підозри, що був допущений витік інформації і є розуміння, хто допустив такий витік інформації", — зазначив нардеп.

Він додав, що найближчим часом повинні відбутися контррозвідувальні дії. Винуватців мають затримати та притягнути до відповідальності.

Окрім того, у Веніславського є інформація щодо того, у який спосіб відбувся витік даних. За його словами, це могло трапитися через один із месенджерів — "у групі", де було допущено "злив" даних, які дійшли до ворожої сторони.

"Яким чином це відбулося — чи це через якісь публічні комунікації, чи це безпосередньо шляхом передачі — на цей момент в мене інформації немає", — сказав Веніславський, додавши, що про це може стати відомо вже через кілька днів.

Удар РФ по Сумах 13 квітня: що відомо

Після атаки Росії по Сумах міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що голова Сумської ОВА Володимир Артюх нібито був організатором нагородження військових 177-ї бригади в обласному центрі. Натомість Артюх 14 квітня відповів на ці звинувачення, сказавши, що не був ініціатором зібрання військових у центрі Сум, однак інформацію щодо самого факту збору військової бригади не спростовував.

Народна депутатка Мар'яна Безугла 13 квітня дорікнула головнокомандувачеві ЗСУ Сирському та ТрО за атаку Росії по Сумах, сказавши, що не потрібно шикувати та робити нагородження військових.

Нагадаємо, у мерії Сум 17 квітня нагородили хлопчика, який рятував людей після атаки по Сумах.

17 квітня військовий розповів ЗМІ про церемонію нагородження військових, що відбулася під землею у день атаки по Сумах.