Удар по Сумах 13 квітня: військовий розповів ЗМІ про церемонію нагородження під землею

Військовослужбовець Олександр стверджує, що зранку у вербну неділю сидів у підвалі в очікуванні медалей. Незадовго після початку заходу прогриміли вибухи, на вулиці отримала поранення його донька.

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Зі слів Олександра, нагородження проводили у підвалі університетського корпусу. Церемонія, на яку зібралися солдати, командири та ексочільник Сумської ОВА Володимир Артюх, розпочалася о 10:00. Незабаром перша балістична ракета розбила скляний атріум громадського центру, пробила перший поверх і підвал. Очевидець повідомив, що надворі спалахнув хаос. Наступна ракета пробила дах будівлі університету.

Військові, як розповів Олександр, не постраждали. Солдати, включно з його побратимами зі 117 окремої важкої механізованої бригади ЗСУ, безпечно чекали під землею, поки проясниться ситуація. В той самий час дружина воїна закривала рукою осколкове поранення їхньої 6-річної доньки, адже внаслідок обстрілу легені дівчинки наповнилися кров’ю. Лікарі видалили Еліні осколки та кістку.

Рідні Олександра — одні з багатьох цивільних, які постраждали внаслідок обстрілу, бо перебували на вулиці Сум у вербну неділю, десятки мирних жителів були вбиті. На його думку, ЗС РФ могли привернути плани щодо нагородження. Він припустив, що Росія можна перехопити зв’язок або отримати інформацію про це від місцевого колаборанта.

Зазначається, що міжнародне право вимагає від обох сторін заходів задля уникнення шкоди цивільному населенню. Військовий назвав проведення церемонії у Сумах непотрібним та безвідповідальним, адже місто розташоване поблизу кордону з РФ, не має адекватної ППО та регулярно обстрілюється ворогом.

Олександр, який воював у Бєлгородській області РФ, був роздратований, коли його викликали додому на нагородження. Він підкреслив, що українські солдати потрібні на фронті, а не під землею у центрі Сум.

"Мені не потрібні ці медалі чи ці папери. Я хочу вбити всіх російських солдатів і повернутися додому до свого цивільного життя", — заявив воїн.

Він запевнив, що Артюх несе "100-відсоткову відповідальність" за загибель і поранення цивільних внаслідок обстрілу Сум 13 квітня. Сам ексголова обладміністрації заперечив свою причетність до організації заходу, хоча визнав, що був запрошений. Росія стверджує, що були вбиті понад 60 військовослужбовців, однак доказів цього не надає.

У виданні додали, що внаслідок ударів загинуло стільки людей, що цього тижня у Сумах щодня кілька похоронів.

"Люди у траурі знову і знову збираються в чорному біля церков, на цвинтарях і біля місця теракту, щоб покласти квіти та м’які іграшки на честь загиблих. Ризик наступного нападу постійний", — передали журналісти.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пояснив удар по Сумах помилкою росіян, не уточнивши жодних деталей. Британський військовий аналітик Майкл Кларк пояснив, чому точно не йдеться про помилку наведення або ненавмисну шкоду цивільним.

Військовослужбовці 21-ї ОМБр зайшли в аптеку за ліками, коли прогримів перший вибух. Вони побачили поранену жінку й почали надавати їй допомогу, коли вдарила друга ракета. Тоді вже постраждали й самі захисники.