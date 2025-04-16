"Точно не помилка": британський аналітик відповів на заяву Трампа про Суми (відео)

У вербну неділю ЗС РФ запустили балістичні ракети по Сумах, загинули діти. Президент США Дональд Трамп назвав атаку помилкою росіян, але Майкл Кларк пояснив, чому ця думка — далека від реальності.

Related video

Про це відомо з коментаря британського аналітика з питань безпеки й оборони Майкл Кларк в ефірі Sky News 16 квітня.

Він наголосив, що йдеться про "відкритий воєнний злочин", і сигнал президента РФ Володимира Путіна — зрозумілий.

"Путін каже світові, що їх не хвилює кількість руйнувань, завданих Україні. Він намагається сказати українцям, що далі буде гірше", — пояснив Кларк.

З його слів, росіяни вважають цивільне населення в зоні ведення бойових дій частиною проблеми. Водночас на Заході мирних мешканців та військовослужбовців чітко розділяють. Одна балістична ракета з касетною бойовою частиною влучила у будівлю університету, а інша — розірвалась над землею, розкинувши бомби приблизно на 100 метрів.

"Вони створені для того, щоб убити та поранити якомога більше людей, — наголосив аналітик.

Він пояснив, що застосування касетних снарядів у цивільних районах — "повністю незаконне". Навіть якщо на місці удару дійсно була військова ціль, а цьому поки немає підтверджень, ЗС РФ "навіть не намагалися обмежити руйнування".

"Це точно не була помилка наведення", — запевнив Кларк.

Нагадаємо, заяву Трампа також прокоментував міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, зазначивши, що слова про помилку "можуть означати багато речей". Він попередив, що до Великодня Росія може влаштувати ще більше трагедію.

Очільник парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко закликав ФБР перевірити, звідки у Білому домі беруться російські наративи, після заяви Трампа. Він назвав її "тривожною" і звинуватив республіканця у заохоченні звірств Кремля.