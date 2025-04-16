"Точно не ошибка": британский аналитик ответил на заявление Трампа о Сумах (видео)

В вербное воскресенье ВС РФ запустили баллистические ракеты по Сумах, погибли дети. Президент США Дональд Трамп назвал атаку ошибкой россиян, но Майкл Кларк объяснил, почему это мнение — далеко от реальности.

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Об этом известно из комментария британского аналитика по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк в эфире Sky News 16 апреля.

Он подчеркнул, что речь идет об "открытом военном преступлении", и сигнал президента РФ Владимира Путина — понятен.

"Путин говорит миру, что их не волнует количество разрушений, нанесенных Украине. Он пытается сказать украинцам, что дальше будет хуже", — пояснил Кларк.

По его словам, россияне считают гражданское население в зоне ведения боевых действий частью проблемы. В то же время на Западе мирных жителей и военнослужащих четко разделяют. Одна баллистическая ракета с кассетной боевой частью попала в здание университета, а другая — разорвалась над землей, разбросав бомбы примерно на 100 метров.

"Они созданы для того, чтобы убить и ранить как можно больше людей, — подчеркнул аналитик.

Он пояснил, что применение кассетных снарядов в гражданских районах — "полностью незаконно". Даже если на месте удара действительно была военная цель, а этому пока нет подтверждений, ВС РФ "даже не пытались ограничить разрушения".

"Это точно не была ошибка наведения", — заверил Кларк.

Напомним, заявление Трампа также прокомментировал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, отметив, что слова об ошибке "могут означать много вещей". Он предупредил, что до Пасхи Россия может устроить еще больше трагедию.

Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко призвал ФБР проверить, откуда в Белом доме берутся российские нарративы, после заявления Трампа. Он назвал его "тревожным" и обвинил республиканца в поощрении зверств Кремля.