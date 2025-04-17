Удар по Сумам 13 апреля: военный рассказал СМИ о церемонии награждения под землей

Военнослужащий Александр утверждает, что утром в вербное воскресенье сидел в подвале в ожидании медалей. Вскоре после начала мероприятия прогремели взрывы, на улице получила ранение его дочь.

Related video

Защитник на условиях анонимности дал интервью The Washington Post.

По словам Александра, награждение проводили в подвале университетского корпуса. Церемония, на которую собрались солдаты, командиры и экс-глава Сумской ОВА Владимир Артюх, началась в 10:00. Вскоре первая баллистическая ракета разбила стеклянный атриум общественного центра, пробила первый этаж и подвал. Очевидец сообщил, что на улице вспыхнул хаос. Следующая ракета пробила крышу здания университета.

Военные, как рассказал Александр, не пострадали. Солдаты, включая его побратимов из 117 отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, безопасно ждали под землей, пока прояснится ситуация. В то же время жена воина закрывала рукой осколочное ранение их 6-летней дочери, ведь в результате обстрела легкие девочки наполнились кровью. Врачи удалили Элине осколки и кость.

Родные Александра — одни из многих гражданских, пострадавших в результате обстрела, потому что находились на улице Сум в вербное воскресенье, десятки мирных жителей были убиты. По его мнению, ВС РФ могли привлечь планы по награждению. Он предположил, что Россия можно перехватить связь или получить информацию об этом от местного коллаборациониста.

Отмечается, что международное право требует от обеих сторон мер во избежание вреда гражданскому населению. Военный назвал проведение церемонии в Сумах ненужным и безответственным, ведь город расположен вблизи границы с РФ, не имеет адекватной ПВО и регулярно обстреливается врагом.

Александр, который воевал в Белгородской области РФ, был раздражен, когда его вызвали домой на награждение. Он подчеркнул, что украинские солдаты нужны на фронте, а не под землей в центре Сум.

"Мне не нужны эти медали или эти бумаги. Я хочу убить всех российских солдат и вернуться домой к своей гражданской жизни", — заявил воин.

Он заверил, что Артюх несет "100-процентную ответственность" за гибель и ранения гражданских в результате обстрела Сум 13 апреля. Сам экс-глава обладминистрации отрицает свою причастность к организации мероприятия, хотя признал, что был приглашен. Россия утверждает, что были убиты более 60 военнослужащих, однако доказательств этого не предоставляет.

В издании добавили, что в результате ударов погибло столько людей, что на этой неделе в Сумах ежедневно несколько похорон.

"Люди в трауре снова и снова собираются в черном возле церквей, на кладбищах и возле места теракта, чтобы возложить цветы и мягкие игрушки в честь погибших. Риск следующего нападения постоянный", — передали журналисты.

Напомним, президент США Дональд Трамп объяснил удар по Сумам ошибкой россиян, не уточнив никаких деталей. Британский военный аналитик Майкл Кларк объяснил, почему речь точно не идет об ошибке наведения или непреднамеренном вреде гражданским.

Военнослужащие 21-й ОМБр зашли в аптеку за лекарствами, когда прогремел первый взрыв. Они увидели раненую женщину и начали оказывать ей помощь, когда ударила вторая ракета. Тогда уже пострадали и сами защитники.