"Цілили в один район": у Харкові через атаку дронів здійнялася масштабна пожежа, деталі

Увечері 22 квітня та після опівночі 23 квітня Харків атакували російські безпілотники: у місті пролунало п'ять вибухів упродовж години, місцева влада повідомила про влучання "Шахедів" в одному й тому ж районі Харкова. На місці влучань здійнялася масштабна пожежа.

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Фокус зібрав інформацію щодо атаки Росії по Харкову за даними місцевої влади.

Близько 21:00 години у Telegram-каналі Повітряних сил України повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА по Харківській області. Невдовзі в обласному центрі пролунав вибух, міський голова Ігор Терехов рапортував про пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків дрона типу "Молния" у Салтівському районі.

Скріншот | допис Терехова

Атака російських БпЛА по Харкову продовжилася після опівночі. Близько 01:00 години у місті пролунало кілька вибухів, повідомив Терехов.

Третій вибух у Харкові пролунав близько 01:20 години. Міський голова повідомив про три "прильоти" в одному й тому ж районі Харкова.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив атаку по району міста. За даними влади, на місцях влучання БпЛА здійнялася пожежа.

Близько 01:40 та 01:50 години у Харкові пролунало ще два вибухи. Всього — п'ять вибухів упродовж години, як написав міський голова.

"Пʼятий за останню годину вибух у місті! Будьте обережні!", — закликав він.

Невдовзі Терехов повідомив про перші наслідки російської атаки дронів по Харкову. За його інформацією, всього у місті зафіксовано шість "прильотів". Під атакою був Новобаварський район Харкова, на місці влучань БпЛА здійнялася масштабна пожежа.

Інформації щодо постраждалих наразі не надходило, інші наслідки обстрілу уточнюються. В області триває повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

"Шахеди" атакують Україну: де ще було чутно вибухи

Окрім того, вибухи було чутно на Київщині, зокрема поблизу Броварів. Попередньо, там здійнялася пожежа через атаку "Шахедів".

Нагадаємо, увечері 22 та після опівночі 23 квітня Росія також масовано вдарила безпілотниками по Одесі та Полтаві, внаслідок чого зафіксовані пожежі.

Також 22 квітня голова Запорізької ОВА Федоров повідомляв, що Росія відновила удари КАБами по Запоріжжю, через що у місті є жертви.