ЗС РФ відновили удари КАБами по Запоріжжю: є жертви, — Федоров (фото)

Російська авіація 22 квітня завдала удару по Запоріжжю двома керованими авіаційними бомбами. Одна з авіабомб влучила по об'єкту інфраструктури, інша — по густонаселеному житловому району.

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Про це повідомив у соцмережах голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Унаслідок атаки одна людина загинула, 22 — дістали поранення. Серед постраждалих четверо дітей: хлопчики 3, 4, 14 і 16 років. Усіх їх госпіталізовано, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Серед дорослих було важко поранено 69-річну жінку — попри зусилля лікарів, її не вдалося врятувати.

Наслідки авіаудару по Запоріжжю 22 квітня 2025 року Наслідки авіаудару по Запоріжжю 22 квітня 2025 року Наслідки авіаудару по Запоріжжю 22 квітня 2025 року Наслідки авіаудару по Запоріжжю 22 квітня 2025 року

"Одна людина загинула, 22 поранені. Зросла кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю", — написав Федоров у Telegram.

Згідно з інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій України, внаслідок обстрілу було частково зруйновано кілька дев'ятиповерхівок, пошкоджено навчальний заклад, згоріли припарковані автомобілі. Рятувальні роботи тривають, проводиться евакуація з пошкоджених будівель.

За попередніми даними, удару було завдано фугасними авіабомбами з універсальним модулем планування і корекції (ФАБ з УМПК), які в українській термінології позначаються як КАБ. Ці керовані боєприпаси активно застосовуються російською авіацією проти прифронтових населених пунктів і цивільної інфраструктури.

Зазначимо, що з лютого українські захисники успішно застосовували засоби радіоелектронної боротьби для відхилення траєкторій плануючих авіабомб.

Однак, за останніми даними, росіяни адаптували УМПК до протидії РЕБ — для зменшення її ефективності, противник модернізував свої авіабомби шляхом оснащення комплектів УМПК 12-канальними СRPA антенами "Комета". Такі пристрої визначають хибні радіоелектронні сигнали та допомагають їх ігнорувати. Як результат, радіоперешкода не впливає на навігацію авіабомби, і вона долітає до цілі.

Нагадаємо, 22 квітня Збройні сили РФ запустили зграю дронів-камікадзе "Шахед" по Харкову. За попередніми даними, удар було завдано по чотирьох районах міста, було зафіксовано близько 12 прильотів.