ЗС РФ відновили удари КАБами по Запоріжжю: є жертви, — Федоров (фото)
Російська авіація 22 квітня завдала удару по Запоріжжю двома керованими авіаційними бомбами. Одна з авіабомб влучила по об'єкту інфраструктури, інша — по густонаселеному житловому району.
Про це повідомив у соцмережах голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Унаслідок атаки одна людина загинула, 22 — дістали поранення. Серед постраждалих четверо дітей: хлопчики 3, 4, 14 і 16 років. Усіх їх госпіталізовано, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Серед дорослих було важко поранено 69-річну жінку — попри зусилля лікарів, її не вдалося врятувати.
"Одна людина загинула, 22 поранені. Зросла кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю", — написав Федоров у Telegram.
Згідно з інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій України, внаслідок обстрілу було частково зруйновано кілька дев'ятиповерхівок, пошкоджено навчальний заклад, згоріли припарковані автомобілі. Рятувальні роботи тривають, проводиться евакуація з пошкоджених будівель.
За попередніми даними, удару було завдано фугасними авіабомбами з універсальним модулем планування і корекції (ФАБ з УМПК), які в українській термінології позначаються як КАБ. Ці керовані боєприпаси активно застосовуються російською авіацією проти прифронтових населених пунктів і цивільної інфраструктури.
Зазначимо, що з лютого українські захисники успішно застосовували засоби радіоелектронної боротьби для відхилення траєкторій плануючих авіабомб.
Однак, за останніми даними, росіяни адаптували УМПК до протидії РЕБ — для зменшення її ефективності, противник модернізував свої авіабомби шляхом оснащення комплектів УМПК 12-канальними СRPA антенами "Комета". Такі пристрої визначають хибні радіоелектронні сигнали та допомагають їх ігнорувати. Як результат, радіоперешкода не впливає на навігацію авіабомби, і вона долітає до цілі.
Нагадаємо, 22 квітня Збройні сили РФ запустили зграю дронів-камікадзе "Шахед" по Харкову. За попередніми даними, удар було завдано по чотирьох районах міста, було зафіксовано близько 12 прильотів.