ВС РФ возобновили удары КАБами по Запорожью: есть жертвы, — Федоров (фото)

Российская авиация 22 апреля нанесла удар по Запорожью двумя управляемыми авиационными бомбами. Одна из авиабомб попала по объекту инфраструктуры, другая — по густонаселенному жилому району.

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Об этом сообщил в соцсетях председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В результате атаки один человек погиб, 22 — получили ранения. Среди пострадавших четверо детей: мальчики 3, 4, 14 и 16 лет. Все они госпитализированы, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Среди взрослых была тяжело ранена 69-летняя женщина — несмотря на усилия врачей, ее не удалось спасти.

Последтсвия авиаудара по Запорожью 22 апреля 2025 Последтсвия авиаудара по Запорожью 22 апреля 2025 Последтсвия авиаудара по Запорожью 22 апреля 2025 Последтсвия авиаудара по Запорожью 22 апреля 2025

"Один человек погиб, 22 ранены. Выросло количество пострадавших от вражеского удара по Запорожье", – написал Федоров в Telegram.

Согласно информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате обстрела были частично разрушены несколько девятиэтажек, повреждено учебное заведение, сгорели припаркованные автомобили. Спасательные работы продолжаются, проводится эвакуация из поврежденных зданий.

По предварительным данным, удар был нанесен фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (ФАБ с УМПК), которые в украинской терминологии обозначаются как КАБ. Эти управляемые боеприпасы активно применяются российской авиацией против прифронтовых населенных пунктов и гражданской инфраструктуры.

Отметим, что с февраля украинские защитники успешно применяли средства радиоэлектронной борьбы для отклонения траекторий планирующих авиабомб.

Однако, по последним данным, россияне адаптировали УМПК к противодействию РЭБ — для уменьшения ее эффективности, противник модернизировал свои авиабомбы путем оснащения комплектов УМПК 12-канальными СRPA антеннами "Комета". Такие устройства определяют ложные радиоэлектронные сигналы и помогают их игнорировать. Как результат, радиопомеха не влияет на навигацию авиабомбы, и она долетает до цели.

Напомним, 22 апреля Вооруженные силы РФ запустили стаю дронов-камикадзе "Шахед" по Харькову. По предварительным данным, удар был нанесен по четырем районам города, было зафиксировано около 12 прилетов.