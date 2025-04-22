ВС РФ возобновили удары КАБами по Запорожью: есть жертвы, — Федоров (фото)
Российская авиация 22 апреля нанесла удар по Запорожью двумя управляемыми авиационными бомбами. Одна из авиабомб попала по объекту инфраструктуры, другая — по густонаселенному жилому району.
Об этом сообщил в соцсетях председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
В результате атаки один человек погиб, 22 — получили ранения. Среди пострадавших четверо детей: мальчики 3, 4, 14 и 16 лет. Все они госпитализированы, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Среди взрослых была тяжело ранена 69-летняя женщина — несмотря на усилия врачей, ее не удалось спасти.
"Один человек погиб, 22 ранены. Выросло количество пострадавших от вражеского удара по Запорожье", – написал Федоров в Telegram.
Согласно информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате обстрела были частично разрушены несколько девятиэтажек, повреждено учебное заведение, сгорели припаркованные автомобили. Спасательные работы продолжаются, проводится эвакуация из поврежденных зданий.
По предварительным данным, удар был нанесен фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (ФАБ с УМПК), которые в украинской терминологии обозначаются как КАБ. Эти управляемые боеприпасы активно применяются российской авиацией против прифронтовых населенных пунктов и гражданской инфраструктуры.
Отметим, что с февраля украинские защитники успешно применяли средства радиоэлектронной борьбы для отклонения траекторий планирующих авиабомб.
Однако, по последним данным, россияне адаптировали УМПК к противодействию РЭБ — для уменьшения ее эффективности, противник модернизировал свои авиабомбы путем оснащения комплектов УМПК 12-канальными СRPA антеннами "Комета". Такие устройства определяют ложные радиоэлектронные сигналы и помогают их игнорировать. Как результат, радиопомеха не влияет на навигацию авиабомбы, и она долетает до цели.
Напомним, 22 апреля Вооруженные силы РФ запустили стаю дронов-камикадзе "Шахед" по Харькову. По предварительным данным, удар был нанесен по четырем районам города, было зафиксировано около 12 прилетов.