"Целили в один район": в Харькове из-за атаки дронов поднялся масштабный пожар, детали

Вечером 22 апреля и после полуночи 23 апреля Харьков атаковали российские беспилотники: в городе прогремело пять взрывов в течение часа, местные власти сообщили о попадании "Шахедов" в одном и том же районе Харькова. На месте попаданий поднялся масштабный пожар.

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Фокус собрал информацию об атаке России по Харькову по данным местных властей.

Около 21:00 часов в Telegram-канале Воздушных сил Украины сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА по Харьковской области. Вскоре в областном центре прогремел взрыв, городской голова Игорь Терехов рапортовал о пожаре, возникшем в результате падения обломков дрона типа "Молния" в Салтовском районе.

Скриншот | сообщение Терехова

Атака российских БпЛА по Харькову продолжилась после полуночи. Около 01:00 часов в городе прогремело несколько взрывов, сообщил Терехов.

Третий взрыв в Харькове прогремел около 01:20 часов. Городской голова сообщил о трех "прилетах" в одном и том же районе Харькова.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил атаку по району города. По данным властей, на местах попадания БпЛА поднялся пожар.

Около 01:40 и 01:50 часов в Харькове прогремело еще два взрыва. Всего — пять взрывов в течение часа, как написал городской голова.

"Пятый за последний час взрыв в городе! Будьте осторожны!", — призвал он.

Вскоре Терехов сообщил о первых последствиях российской атаки дронов по Харькову. По его информации, всего в городе зафиксировано шесть "прилетов". Под атакой был Новобаварский район Харькова, на месте попаданий БпЛА поднялся масштабный пожар.

Информации о пострадавших пока не поступало, другие последствия обстрела уточняются. В области продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.

"Шахеды" атакуют Украину: где еще были слышны взрывы

Кроме того, взрывы были слышны на Киевщине, в частности вблизи Броваров. Предварительно, там поднялся пожар из-за атаки "Шахедов".

Напомним, вечером 22 и после полуночи 23 апреля Россия также массированно ударила беспилотниками по Одессе и Полтаве, в результате чего зафиксированы пожары.

Также 22 апреля председатель Запорожской ОГА Федоров сообщал, что Россия возобновила удары КАБами по Запорожью, из-за чего в городе есть жертвы.