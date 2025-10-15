Пакистан атаковал столицу Афганистана: над городом черный дым (видео)

15 октября противостояние между Афганистаном и Пакистаном вышло на новый уровень после того, как последний атаковал соседнее государство. Удары пришлись по Кабулу, столице Афганистана.

Кадры черных столбов дыма, которые возвышаются над зданиями в столице Афганистана, публикуют в сосетях, в том числе аккаунт Defence Index.

По данным афганского информационного агентства Aamaj News, пакистанские истребители бомбили район Таймани в центре Кабула.

Сообщается, что удары пакистанских военно-воздушные сил направлены против лагерей афганских талибов, ТТП (исламская группировка талибов "Техрик-е Талибан Пакистан") и террористов ИГИЛ.

Как сообщает CNN, в последние дни напряженность между Афганистаном и Пакистаном обострилась после перестрелки на границе.

Первые бои начались после ударов по столице Афганистана Кабулу и приграничной провинции Пактика в прошлый четверг, 9 октября, в которых талибы обвинили Пакистан, хотя Исламабад официально не признал эти атаки.

Последняя эскалация совпала с исторической поездкой министра иностранных дел Талибана Амира Хана Муттаки в Индию, страну-соперника Пакистана, что вызвало обеспокоенность в Исламабаде.

11 октября вдоль афгано-пакистанской границы произошла одна из самых серьезных за последние годы вспышек боевых действий между силами, подконтрольными талибам, и пакистанскими силовыми подразделениями. По заявлениям представителей афганского режима, операции были ответом на предполагаемые нарушения территории со стороны Пакистана, в том числе авиаудары по Кабулу и восточным районам страны.

Согласно пакистанским источникам, целью удара по столице Афганистана был лидер террористической группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (TTP).

В ночь на 12 октября появились сообщения и видеозаписи, свидетельствующие о том, что боевые формирования талибов могли нанести удары по объектам в Пакистане баллистическими ракетами оперативно-тактического комплекса 9К72 "Эльбрус".

По мнению экспертов, эти последние нападения могут стать сигналом новой эры противостояния между соседними странами, которые годами поддерживали стабильные стратегические отношения, несмотря на частые стычки вдоль спорной границы.

Напомним, ранее талибы отказались возвращать США военную базу Баграм по требованию Дональда Трампа.