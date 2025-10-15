Пакистан атакував столицю Афганістану: над містом чорний дим (відео)

15 жовтня протистояння між Афганістаном і Пакистаном вийшло на новий рівень після того, як останній атакував сусідню державу. Удари припали на Кабул, столицю Афганістану.

Кадри чорних стовпів диму, які височіють над будівлями в столиці Афганістану, публікують у соцмережах, зокрема акаунт Defence Index.

За даними афганського інформаційного агентства Aamaj News, пакистанські винищувачі бомбили район Таймані в центрі Кабула.

Повідомляють, що удари пакистанських військово-повітряних сил спрямовані проти таборів афганських талібів, ТТП (ісламське угруповання талібів "Техрік-е Талібан Пакистан") і терористів ІДІЛ.

Як повідомляє CNN, останніми днями напруженість між Афганістаном і Пакистаном загострилася після перестрілки на кордоні.

Перші бої почалися після ударів по столиці Афганістану Кабулу і прикордонній провінції Пактіка минулого четверга, 9 жовтня, в яких таліби звинуватили Пакистан, хоча Ісламабад офіційно не визнав ці атаки.

Остання ескалація збіглася з історичною поїздкою міністра закордонних справ Талібану Аміра Хана Муттакі до Індії, країни-суперника Пакистану, що викликало стурбованість в Ісламабаді.

11 жовтня уздовж афгано-пакистанського кордону стався один із найсерйозніших за останні роки спалахів бойових дій між силами, підконтрольними талібам, і пакистанськими силовими підрозділами. За заявами представників афганського режиму, операції були відповіддю на ймовірні порушення території з боку Пакистану, зокрема авіаудари по Кабулу і східних районах країни.

Згідно з пакистанськими джерелами, метою удару по столиці Афганістану був лідер терористичного угруповання "Техрік-і-Талібан Пакистан" (TTP).

У ніч на 12 жовтня з'явилися повідомлення та відеозаписи, які свідчать про те, що бойові формування талібів могли завдати ударів по об'єктах у Пакистані балістичними ракетами оперативно-тактичного комплексу 9К72 "Ельбрус".

На думку експертів, ці останні напади можуть стати сигналом нової ери протистояння між сусідніми країнами, які роками підтримували стабільні стратегічні відносини, незважаючи на часті сутички вздовж спірного кордону.

