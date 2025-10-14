Таліби вдарили по Пакистану старим радянським ОТРК "Ельбрус": деталі інциденту (відео)

У ніч на 12 жовтня з'явилися повідомлення та відеозаписи, які свідчать про те, що бойові формування талібів могли завдати ударів по об'єктах у Пакистані балістичними ракетами оперативно-тактичного комплексу 9К72 "Ельбрус".

У мережі опублікували ролики, на яких зафіксовано щонайменше два пуски, імовірно, ракет Р-17 (індекс 8K14). Кадри оприлюднено на каналі Untold News у мережі Х.

Водночас у низці районів Афганістану спостерігалося переміщення колон із вантажівками, на яких видно ракети Р-17, призначені для комплексу "Ельбрус", і 9М21Ф для комплексу 9К52 "Луна-М" — тобто зброю двох радянських систем, які таліби показували на параді 2022 року.

Ці повідомлення з'явилися на тлі загострення прикордонних зіткнень між Афганістаном і Пакистаном 11-12 жовтня, під час яких сторони обмінювалися артилерійськими ударами і звинуваченнями в порушенні території.

Комплекси 9К72 "Ельбрус" і 9К52 "Луна-М" надійшли до Афганістану в період радянської кампанії 1979-1989 років і залишалися на території країни десятиліття потому. Боєприпас Р-17 для системи "Ельбрус" є тактичною балістичною ракетою з рідинним двигуном і максимальною дальністю до 300 км.

У той час як "Луна-М" менш далекобійний реактивний комплекс з дальністю близько 65-70 км. Ці характеристики роблять обидва комплекси здатними уражати як тактичні, так і оперативно-стратегічні цілі на прикордонній території.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", частина цих пускових установок могла перебувати в районах зберігання в Панджшерській ущелині та інших віддалених районах, а потім бути відновленою і приведеною в боєготовність після тривалого зберігання в поганих умовах. Аналітики зазначають, що експлуатація старих систем підвищує ризик відмов і знижує точність, проте сама можливість проведення пусків зберігається.

Тим часом офіційні підтвердження від урядів Пакистану або Афганістану щодо конкретних ударів з точним зазначенням застосованого типу ракети на момент публікації відсутні.

Зіткнення на кордоні з Пакистаном

Нагадаємо, 11 жовтня вздовж афгано-пакистанського кордону стався один із найсерйозніших за останні роки спалахів бойових дій між силами, підконтрольними талібам, і пакистанськими силовими підрозділами. За заявами представників афганського режиму, операції були відповіддю на ймовірні порушення території з боку Пакистану, зокрема авіаудари по Кабулу і східних районах країни.

Згідно з пакистанськими джерелами, метою удару по столиці Афганістану був лідер терористичного угруповання "Техрік-і-Талібан Пакистан" (TTP).

За даними уряду в Кабулі, в ніч на 12 жовтня вбито 58 пакистанських солдатів. Пакистанська армія, зі свого боку, визнала загибель 23 своїх солдатів. Водночас в офіційних повідомленнях стверджується, що під час дій у відповідь було знищено понад 200 бойовиків талібів і пов'язаних із ними груп.

Зазначимо, наприкінці вересня медіа повідомили про переговори талібів Афганістану з президентом США Дональдом Трампом, який попросив повернути військову базу Пентагону.