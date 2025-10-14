Талибы ударили по Пакистану старым советским ОТРК "Эльбрус": детали инцидента (видео)

В ночь на 12 октября появились сообщения и видеозаписи, свидетельствующие о том, что боевые формирования талибов могли нанести удары по объектам в Пакистане баллистическими ракетами оперативно-тактического комплекса 9К72 "Эльбрус".

Related video

В сети опубликовали ролики, на которых зафиксированы по меньшей мере два пуска, предположительно, ракет Р-17 (индекс 8K14). Кадры обнародованы на канале Untold News в сети Х.

Одновременно в ряде районов Афганистана наблюдалось перемещение колонн с грузовиками, на которых видны ракеты Р-17, предназначенные для комплекса "Эльбрус", и 9М21Ф для комплекса 9К52 "Луна-М" — то есть оружие двух советских систем, которые талибы показывали на параде в 2022 году.

Эти сообщения появились на фоне обострения приграничных столкновений между Афганистаном и Пакистаном 11-12 октября, в ходе которых стороны обменивались артиллерийскими ударами и обвинениями в нарушении территории.

Комплексы 9К72 "Эльбрус" и 9К52 "Луна-М" поступили в Афганистан в период советской кампании 1979–1989 годов и оставались на территории страны десятилетия спустя. Боеприпас Р-17 для системы "Эльбрус" является тактической баллистической ракетой с жидкостным двигателем и максимальной дальностью до 300 км.

В то время как "Луна-М" менее дальнобойный реактивный комплекс с дальностью порядка 65–70 км. Эти характеристики делают оба комплекса способными поражать как тактические, так и оперативно-стратегические цели на приграничной территории.

Как отметили обозреватели "Милитарного", часть этих пусковых установок могла находиться в районах хранения в Панджшерском ущелье и других отдаленных районах и затем быть восстановлена и приведена в боеготовность после длительного хранения в плохих условиях. Аналитики отмечают что эксплуатация старых систем повышает риск отказов и снижает точность, однако сама возможность проведения пусков сохраняется.

Между тем официальные подтверждения от правительств Пакистана или Афганистана по конкретным ударам с точным указанием примененного типа ракеты на момент публикации отсутствуют.

Столкновение на границе с Пакистаном

Напомним, 11 октября вдоль афгано-пакистанской границы произошла одна из самых серьезных за последние годы вспышек боевых действий между силами, подконтрольными талибам, и пакистанскими силовыми подразделениями. По заявлениям представителей афганского режима, операции были ответом на предполагаемые нарушения территории со стороны Пакистана, в том числе авиаудары по Кабулу и восточным районам страны.

Согласно пакистанским источникам, целью удара по столице Афганистана был лидер террористической группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (TTP).

По данным правительства в Кабуле, в ночь на 12 октября убито 58 пакистанских солдат. Пакистанская армия, в свою очередь, признала гибель 23 своих солдат. При этом в официальных сообщениях утверждается, что в ходе ответных действий были уничтожены более 200 боевиков талибов и связанных с ними групп.

Отметим, в конце сентября медиа сообщили о переговорах талибов Афганистана с президентом США Дональдом Трампом, который попросил вернуть военную базу Пентагона.