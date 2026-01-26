"Нечего тут делать": россиян выгоняют с ключевой базы в Сирии (видео)

Аэропорт Камышлы на северо-востоке Сирии называли ключевой российской базой в стране. Вывод войск может положить конец присутствию РФ в этом регионе.

Постепенный вывод российских военных начался на прошлой неделе, а техника и тяжелое вооружение в последние дни перебрасываются на российскую авиабазу Хмеймим на западе страны. Часть контингента вернется в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на пять сирийских источников.

Россияне уезжают с базы, которую занимали 7 лет

Российский контингент размещался в аэропорту Камышлы с 2019 года. Эта база в столице Сирийского Курдистана служила ключевым форпостом для контроля над северо-востоком Сирии и логистическим узлом для переброски сил.

Сирийские источники сообщали, что после вытеснения курдских сил из региона Дамаск попросит военных РФ уйти с базы, потому что им там больше "нечего делать"

При этом, как отмечает агентство, над аэропортом Камышлы по-прежнему развеваются флаги РФ, а на взлетно-посадочной полосе находятся два самолета с российской маркировкой.

Провинции Ракка, Дейр-эз-Зор и Аль-Хасака более 10 лет находились под контролем курдских сил. В январе сирийские правительственные войска вытеснили их с этих территорий. Стороны заключили соглашение, по которому Ракка и Дейр-эз-Зор полностью перешли под контроль государства, а Аль-Хасака должна "интегрироваться" в него.

Крупнейшими объектами российского военного присутствия в Сирии остаются авиабаза Хмеймим и порт Тартус. После смены власти в стране и бегства бывшего президента Башара Асада в Москву в декабре 2024 года Россия утратила контроль над этими объектами: операции ВКС были приостановлены, а флот вывез технику из Тартуса.

Сейчас точно неизвестно, останутся ли россияне в Сирии. После свержения Асада переходным президентом Сирии стал Ахмед Хусейн аш-Шараа. В октябре 2025 года он прилетал в Москву и встречался с Путиным.

Стороны обсуждали возможное возобновление работы российских военных баз в Сирии в обмен на выдачу Башара Асада. Неизвестно, к чему привели переговоры.

