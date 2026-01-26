"Нічого тут робити": росіян виганяють із ключової бази в Сирії (відео)

Аеропорт Камишли на північному сході Сирії називали ключовою російською базою в країні. Виведення військ може покласти край присутності РФ у цьому регіоні.

Поступове виведення російських військових розпочалося минулого тижня, а техніку і важке озброєння останніми днями перекидають на російську авіабазу Хмеймім на заході країни. Частина контингенту повернеться в Росію, повідомляє Reuters із посиланням на п'ять сирійських джерел.

Росіяни виїжджають із бази, яку займали 7 років

Російський контингент розміщувався в аеропорту Камишли з 2019 року. Ця база в столиці Сирійського Курдистану слугувала ключовим форпостом для контролю над північним сходом Сирії та логістичним вузлом для перекидання сил.

Сирійські джерела повідомляли, що після витіснення курдських сил із регіону Дамаск попросить військових РФ піти з бази, тому що їм там більше "нічого робити"

Відео дня

Водночас, як зазначає агентство, над аеропортом Камишли, як і раніше, майорять прапори РФ, а на злітно-посадковій смузі перебувають два літаки з російським маркуванням.

Провінції Ракка, Дейр-ез-Зор і Аль-Хасака понад 10 років перебували під контролем курдських сил. У січні сирійські урядові війська витіснили їх із цих територій. Сторони уклали угоду, за якою Ракка і Дейр-ез-Зор повністю перейшли під контроль держави, а Аль-Хасака має "інтегруватися" в неї.

Найбільшими об'єктами російської військової присутності в Сирії залишаються авіабаза Хмеймім і порт Тартус. Після зміни влади в країні і втечі колишнього президента Башара Асада до Москви у грудні 2024 року Росія втратила контроль над цими об'єктами: операції ПКС було припинено, а флот вивіз техніку з Тартуса.

Наразі точно невідомо, чи залишаться росіяни в Сирії. Після повалення Асада перехідним президентом Сирії став Ахмед Хусейн аш-Шараа. У жовтні 2025 року він прилітав до Москви і зустрічався з Путіним.

Сторони обговорювали можливе відновлення роботи російських військових баз у Сирії в обмін на видачу Башара Асада. Невідомо, до чого призвели переговори.

Нагадаємо, тим часом стало відомо, як Башар Асад проводить час у Росії. Виявилося, що він живе в дорогих готелях.

Раніше Фокус писав, як соратники Башара Асада хочуть повернути собі владу в Сирії.