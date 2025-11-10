Первый визит в истории: президент Сирии встретится с Трампом в Белом доме

Ахмед аль-Шараа будет просить о полном снятии американских санкций

Президент Сирии Ахмед аль-Шараа в понедельник, 10 ноября, совершит визит в Белый дом, где встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается, что на встрече глава Сирии будет просить о полной отмене санкций, которые были введены США из-за нарушения прав человека режимом Башара Асада. Об этом пишет The Guardian.

Визит Ахмеда аль-Шараа станет первым случаем, когда сирийский лидер посетит Белый дом, с момента обретения независимости Сирии в 1946-м году.

Представитель президента Сирии Ахмад Зейдан заявил в комментарии саудовскому медиа Al Arabiya, что ключевой задачей визита аль-Шараа будет отмена "Акта о защите гражданского населения Сирии" (Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019) — санкций, которые были введены из-за постоянных нарушений прав человека режимом Башара Асада во время конфликта. Часть американских санкций против Сирии была отменена ранее личным решением Дональда Трампа, однако для отмены "Акта о защите гражданского населения Сирии" необходимо провести голосование Конгресса США.

Аль-Шараа прибыл в США в воскресенье, 9 ноября. Накануне его визита было объявлено, что сирийские спецслужбы задержали десятки людей, которых подозревают в участии в группировке "Исламское государство", сообщает BBC. Задержания произошли в рамках превентивной операции, направленной на поиск людей, причастных к ИГИЛ. Всего, по данным МВД, был проведен 61 рейд и арестован 71 человек.

Кроме того в пятницу президент Сирии, а также министр внутренних дел Анас Хасан Хаттаб были исключены из американского списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц.

Представитель Госдепа Томми Пиготт подчеркнул, что новое правительство Сирии выполняет требования США, в частности относительно работы по поиску пропавших без вести американцев и ликвидации любого оставшегося химического оружия.

В то же время Израильское правительство выступает против полного снятия санкций, которые были введены против Сирии. Там считают, что это приведет к потере возможности США влиять на правительство в Дамаске.

Напомним, что в мае 2025-го в Эр-Рияде Ахмед аль-Шараа и Дональд Трамп встретились впервые. В частности, тогда Дональд Трамп подчеркивал необходимость предотвратить возрождение террористической организации "Исламское государство".

Фокус ранее сообщал, что Украина и Сирия возобновили дипломатические отношения.