Перший візит в історії: президент Сирії зустрінеться з Трампом в Білому Домі

Президент Сирії Ахмед аль-Шараа в понеділок, 10 листопада, здійснить візит до Білого Дому, де зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом. Очільник Сирії проситиме про повне скасування санкцій, які були запроваджені США через порушення прав людини режимом Башара Асада.

Візит Ахмеда аль-Шараа стане першим випадком, коли сирійський лідер відвідає Білий Дім, з моменту здобуття незалежності Сирії в 1946-му році. Про це пише The Guardian.

Речник президента Сирії Ахмад Зейдан заявив в коментарі саудівському медіа Al Arabiya, що ключовим завданням візиту аль-Шараа буде скасування "Акта про захист цивільного населення Сирії" (Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019) – санкцій, які було запроваджено через постійні порушення прав людини режимом Башара Асада під час конфлікту. Частина американських санкцій проти Сирії була скасована раніше особистим рішенням Дональда Трампа, утім для скасування "Акту про захист цивільного населення Сирії" необхідно провести голосування Конгресу США.

Аль-Шараа прибув до США у неділю, 9 листопада. Напередодні його візиту було оголошено, що сирійські спецслужби затримали десятки людей, яких підозрюють в участі в угрупованні "Ісламська держава", повідомляє BBC. Затримання відбулися в рамках превентивної операції, спрямованої на пошук людей, причетних до ІДІЛ. Загалом, за даними МВС, було проведено 61 рейд та заарештовано 71 людина.

Крім того в п'ятницю президент Сирії, а також міністр внутрішніх справ Анас Хасан Хаттаб були виключені з американського списку спеціально позначених громадян і заблокованих осіб.

Речник Держдепу Томмі Піготт підкреслив, що новий уряд Сирії виконує вимоги США, зокрема щодо роботи з пошуку зниклих безвісти американців та ліквідації будь-якої хімічної зброї, що залишилася.

У той же час, Ізраїльський уряд виступає проти повного зняття санкцій, які були запроваджені проти Сирії. Там вважають, що це призведе до втрати можливості США впливати на уряд у Дамаску.

Нагадаємо, що в травні 2025-го в Ер-Ріяді Ахмед аль-Шараа та Дональд Трамп зустрілися вперше. Зокрема, тоді Дональд Трамп наголошував на необхідності запобігти відродженню терористичної організації "Ісламська держава".

