Після трьох років розриву: Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини (фото)

Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини, які були розірвані Києвом у червні 2022 року після того, як Дамаск офіційно визнав незалежність так званих Донецької та Луганської республік.

"Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини", — йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що комюніке про встановлення дипломатичних відносин підписали міністри закордонних справ обох країн у присутності їх лідерів: президента України Володимира Зеленського та президента Сирії Ахмада аш-Шараа.

Підписання комюніке про відновлення дипломатичних відносин з Сирією Фото: МЗС України

Зеленський у своєму дописі підтвердив, що Україна відновлює офіційні зв'язки з Сирією.

"Сьогодні Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності", — написав Зеленський.

Він уточнив, що також обговорив з сирійським президентом перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм.

"Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у червні 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією.

Фокус також писав, що нова влада Сирії вимагає у Росії видати Башара Асада.