После трех лет разрыва: Украина и Сирия восстановили дипломатические отношения (фото)

Украина и Сирия восстановили дипломатические отношения, которые были разорваны Киевом в июне 2022 года после того, как Дамаск официально признал независимость так называемых Донецкой и Луганской республик.

"Украина и Сирия восстановили дипломатические отношения", — говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что коммюнике об установлении дипломатических отношений подписали министры иностранных дел обеих стран в присутствии их лидеров: президента Украины Владимира Зеленского и президента Сирии Ахмада аш-Шараа.

Подписание коммюнике о восстановлении дипломатических отношений с Сирией Фото: МЗС Украiни

Зеленский в своей заметке подтвердил, что Украина восстанавливает официальные связи с Сирией.

"Сегодня Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. Рады этому важному шагу и готовы поддержать сирийский народ на пути к стабильности", — написал Зеленский.

Он уточнил, что также обсудил с сирийским президентом перспективные отрасли для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им.

"Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в июне 2022 года Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией.

Фокус также писал, что новые власти Сирии требуют у России выдать Башара Асада.