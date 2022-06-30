Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией, – МИД

За политические амбиции Башара Асада расплатятся сирийские юридические и физические лица. Украинские дипломаты приготовили им торговое эмбарго и другие санкции.

Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией за признание "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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Решение сирийских властей – это посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушение законодательства страны, устава ООН, основополагающих норм и принципов международного права, отметили дипломаты.

"Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям в Донецкой и Луганской областях по заказу кураторов в Кремле", – заявили в МИД.

Консульские отношения между странами останутся. Украинская сторона начинает ввод торгового эмбарго и других санкций против сирийских юридических и физических лиц.

"Мы максимально жестко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте", — прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 июня заявил, что никаких отношений с Сирией после признания ею псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" не будет.

"Россия все-таки выдавила из Сирии сообщения о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств. Это ничтожная история. И в таком случае никаких отношений у Украины с Сирией больше не будет. А санкционное давление против Сирии будет, наоборот, еще больше", – пообещал глава государства.

Из-за преступлений режима Башара Асада против сирийского народа, Украина закрыла посольство в Дамаске в 2016 году. В 2018 году было закрыто посольство Сирии в Киеве. Интересы украинцев в Сирии защищает посольство Украины в Ливане.

Напомним, что режим сирийского лидера Башара Асада признал независимость так называемых республик "ЛНР" и "ДНР" 29 июня. МИД Сирии посчитал такой шаг укреплением "здоровых международных отношений".

Террорист Денис Пушилин в середине июня этого года ездил в Дамаск, чтобы обсудить признание независимости "ДНР".

Фокус уже сообщал, что независимость "Л/ДНР" признали такие же непризнанные "республики" – Абхазия и Южная Осетия. Россия сделала это 21 февраля, за три дня до полномасштабной войны с Украиной.