Україна розірвала дипломатичні відносини із Сирією, — МЗС

За політичні амбіції Башара Асада розплатяться сирійські юридичні та фізичні особи. Українські дипломати підготували їм торгове ембарго й інші санкції.

Україна заявила про розрив дипломатичних відносин із Сирією за визнання "незалежності" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

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Рішення сирійської влади — це зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України, порушення законодавства країни, статуту ООН, основоположних норм і принципів міжнародного права, зазначили дипломати.

"Не сумніваємося, що сирійський режим намагається надати псевдосуб'єктності російським окупаційним адміністраціям у Донецькій і Луганській областях на замовлення кураторів у Кремлі", — заявили в МЗС.

Консульські відносини між країнами залишаться. Українська сторона розпочинає введення торговельного ембарго й інших санкцій проти сирійських юридичних і фізичних осіб.

"Ми максимально жорстко реагуємо на будь-які спроби підірвати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми захищаємо національні інтереси всіма доступними способами, у тому числі на дипломатичному фронті", — прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський 29 червня заявив, що жодних відносин із Сирією після визнання нею псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" не буде.

"Росія таки видавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин у України із Сирією більше не буде. А санкційний тиск проти Сирії буде, навпаки, ще більшим", — пообіцяв глава держави.

Через злочини режиму Башара Асада проти сирійського народу Україна закрила посольство в Дамаску у 2016 році. У 2018 році було закрито посольство Сирії в Києві. Інтереси українців у Сирії захищає посольство України в Лівані.

Нагадаємо, що режим сирійського лідера Башара Асада визнав незалежність так званих республік "ЛНР" і "ДНР" 29 червня. МЗС Сирії визнало такий крок зміцненням "здорових міжнародних відносин".

Терорист Денис Пушилін у середині червня цього року їздив у Дамаск, щоб обговорити визнання незалежності "ДНР".

Фокус уже повідомляв, що незалежність "Л/ДНР" визнали такі ж невизнані "республіки" — Абхазія та Південна Осетія. Росія зробила це 21 лютого, за три дні до повномасштабної війни з Україною.