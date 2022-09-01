Насильственное переселение украинцев в Россию — военное преступление, — Human Rights

По информации правозащитников, украинцы сталкивались со множеством злоупотреблениями со стороны военных РФ, пытаясь бежать из Мариуполя в Украину, или выехать в другие страны. Процедура фильтрации носила карательный и оскорбительный характер.

С начала масштабного вторжения российских войск в Украину представители РФ прибегают к насильственному перемещению граждан Украины. Людей вывозят либо на другие территории, которые находятся под российской оккупацией, либо в саму Россию. Это равносильно военным преступлениям, отмечает правозащитная организация Human Rights Watch в своем докладе.

Правозащитники напомнили, что хотя в ходе военных конфликтов пленных могут перемещать по территории противника, однако насильственный вывоз мирных жителей запрещен международным гуманитарным правом, а также законами ведения войны.

Правозащитники предупредили, что подобные практики могут расследоваться как военные преступления или преступления против человечности. По информации HRW, больше всего представители Российской Федерации вывезли жителей Мариуполя и Харьковской области.

Людям не позволяли уехать в Украину

В большинстве случаев на украинцев оказывали давление и сообщали, что якобы у них нет другого выхода, отмечается в докладе HRW.

Украинцы сталкивались со множеством проблем и злоупотреблений со стороны военных РФ, когда пытались бежать из Мариуполя на территории, которые находятся под контролем Украины, пытались избежать перемещения в РФ, или же когда предпринимали попытки выехать из России.

[ + – ] Из Мариуполя граждан Украины везли через районы ожесточенных боестолкновений.

Досмотры и допросы

Из Мариуполя многих граждан Украины везли через районы, где шли ожесточенные боестолкновения. Они подвергались досмотрам и допросам на блокпостах ВС РФ. В России или на оккупированных территориях украинцев подвергали так называемой фильтрации.

Оккупационная администрация собирала у граждан Украины личную информацию и биометрические данные, все данные с телефонов копировались, просматривались личные переписки и публикации на страницах соцсетей. По словам правозащитников, эта процедура носила карательный и оскорбительный характер.

"Свидетели" преступлений ВСУ

Из-за подозрений в возможных связях с украинскими военными граждан отправляли в так называемое "ДНР", после этого о многих людях, которые туда попали, не было никаких сведений.

От украинцев, которых вывезли в РФ, требовали поставить подпись под документами и тем самым заявить, что они были свидетелями преступлений ВСУ.

Согласно данным правительства Украины, за время войны в Россию насильно перевезли порядка 1,6 млн украинцев.

Напомним, что жители временно оккупированного Мариуполя устроили первый голодный бунт после того, как Красный Крест отменил раздачу пищевых продуктов. Желающих получить гуманитарную помощь оказалось больше, чем ожидалось, из-за чего вспыхнули протесты.

Ранее Фокус сообщал, что Москва угрожает вторжением Молдове. Глава МИДа РФ Сергей Лавров заявил, что угрозы "миротворцам" в Приднестровье будут расцениваться как нападение на РФ.